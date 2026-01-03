Что происходит с российской экономикой?

Если сохранятся действующие тенденции, то спад почти наверняка начнется до июля 2026 года, пишет 24 Канал со ссылкой на Службу внешней разведки.

Читайте также Инфляция "не успевает" за ценами: в России активно дорожают лекарства

И это сценарий, которого избежать практически невозможно. Об этом свидетельствуют оценки Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования.

В начале 2025 года основным триггером рисков были два фактора:

жесткая политика Центробанка Россииї; рекордно высокая учетная ставка.

Однако сейчас даже постепенное ее снижение не меняет общей картины.

Вероятность рецессии растет, что указывает на более глубокие, структурные проблемы: падение деловой уверенности, замедление экономической активности и ослабление внутреннего спроса,

– объяснили в разведке.

Российские аналитики однозначно говорят: в современных условиях жесткой монетарной политики экономика России обречена на спад. И сигналы ухудшения усиливаются.

Индикатор выхода из рецессии в октябре 2025 года обвалился с 0,345 до 0,1. Это значение, которое существенно ниже порогового уровня 0,35. Более того, оно прямо указывает на риск затяжной рецессии продолжительностью более года.

Среди ключевых причин в частности накопленный эффект укрепления рубля – валюта бьет по торговому балансу.

Даже гипотетическое завершение войны против Украины, как признают эксперты, не станет спасательным кругом. Наоборот, сокращение военных заказов, уменьшение доходов населения и падение промышленного производства могут лишь углубить кризис,

– отметили в сообщении.

Кроме того, в 2026 году дополнительное фискальное давление заставит российское правительство перераспределять ресурсы. Они должны быть направлены в пользу "приоритетных" секторов. Также властям придется "консервировать дисбалансы" и подрывать остатки роста.

Таким образом, спад экономики имеет системный характер. И это признают даже в Кремле.

Обратите внимание! Монетарные маневры уже ничего не решают, а источников для восстановления экономики фактически не осталось.

Напомним, что экономика России постепенно заходит в тупик. Об этом сообщали в Центре противодействия дезинформации.

Недавно – в ноябре 2025 года – ВВП страны вырос на 0,1% в годовом измерении. И это был худший показатель с начала 2023 года.

Его даже можно считать фактическим сигналом о входе экономики в стагнацию.

Модель экономики ранее держалась на трех опорах:

бюджетной накачке; импортозамещении; принудительном кредитовании.

Однако она себя исчерпала.

Важно! Даже лояльные аналитики фиксируют резкий рост риска рецессии в 2026 году.

Что еще известно о российской экономике?