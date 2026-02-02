Об этом говорится в материале Financial Times. Аналитики отмечают, что более полувековая эпоха двусторонних соглашений между Москвой и Вашингтоном по контролю над ядерными арсеналами – от первых договоренностей времен холодной войны до договоров, заключенных уже после распада СССР – подходит к концу.
Актуально У России есть сообщники: эксперты из США разобрали, что планирует Путин и куда ведут переговоры
Что означает окончание 50-летнего соглашения ядерного сдерживания?
Многие эксперты считают, что сейчас мир оказался на пороге возможной новой гонки ядерных вооружений, и шансы на заключение нового полноценного договора с жесткими лимитами в ближайшие десятилетия выглядят очень низкими.
Россия заявляла, что готова еще на один год добровольно соблюдать основные количественные ограничения, предусмотренных New START, но без восстановления взаимных инспекций и обмена данными такое предложение имеет преимущественно символическое значение.
Со своей стороны Соединенные Штаты выражают желание заключить новое соглашение, которое охватывало бы также Китай, однако пока конкретных переговорных шагов в этом направлении не было. Президент Трамп неоднократно подчеркивал необходимость противодействия ядерным угрозам и необходимость привлечь Пекин к процессу контроля над вооружениями.
Кстати, в ноябре 2025 года глава Белого дома выразил готовность к совместному ядерному разоружению с Россией и Китаем, отметив, что процесс денуклеаризации может быть вполне реальным.
Некоторые аналитики, предполагают, что в последний момент Вашингтон может согласиться на временное продление лимитов по российскому предложению. В то же время бывшая главная переговорщица США по договору как заместитель государственного секретаря по контролю над вооружениями Роуз Готтемюллер считает такой подход бесперспективным и даже опасным.
Так, она отметила без верификации и механизмов прозрачности США рискуют оказаться в невыгодном положении, поскольку Россия потенциально способна быстрее наращивать количество боеголовок на имеющихся носителях.
Отсутствие действующих договоров и механизмов проверки существенно повышает вероятность нескольких негативных сценариев: неправильного толкования намерений другой стороны, неконтролируемого увеличения ядерных арсеналов, а также возвращение к практике проведения ядерных испытаний.
Именно система инспекций, регулярный обмен информацией и тысячи официальных сообщений делали предыдущие соглашения реально действенными инструментами стабильности.
Как на ситуацию реагируют другие страны?
Китай продолжает стремительно наращивать ядерный потенциал без каких-либо международных ограничений – сейчас арсенал насчитывает около 600 боеголовок, а к 2030 году, по прогнозам, их может стать более 1000. В то же время Пекин пока не проявляет готовности садиться за стол переговоров, пока не приблизится к паритету с американским потенциалом.
Между тем экс-министр иностранных дел Германии Йошка Фишер призвал Европу разработать собственное ядерное оружие для усиления сдерживания.
По оценкам специалиста-химика Райнера Моорманна, Германия технически способна создать атомную бомбу в течение трех лет.