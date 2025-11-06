Соответствующее заявление он сделал в рамках Американского бизнес-форума, который состоялся в Майами в среду, 5 ноября, сообщает 24 Канал.
Какой план допускает Трамп?
Американский лидер допустил возможный план ядерного разоружения вышеупомянутых стран, ссылаясь на успехи России и Китая в этой сфере.
Мы обновили нашу ядерную программу – мы являемся ядерной державой номер один, и мне даже неприятно это признавать, потому что это ужасно. Россия – вторая. Китай значительно отстает,
– заявил он.
Дональд Трамп убежден, что Китай хочет догнать США в этом вопросе, и, по мнению американского лидера, Пекину удастся это сделать, возможно, в течение следующих четырех или пяти лет.
"Мы, возможно, работаем над планом денуклеаризации трех наших стран. Посмотрим, сработает ли это", – резюмировал американский президент.
Что этому предшествовало?
Напомним, еще недавно после громких "ядерных" заявлений Кремля Дональд Трамп заявил, что США планируют возобновить испытания ядерного оружия, чтобы "уравнять условия" с другими странами, в частности с Россией и Китаем.
Министр энергетики США Крис Райт сообщал, что запланированные тесты не предусматривают осуществления реальных ядерных взрывов. Речь шла о системных или некритических испытаниях, то есть проверке отдельных элементов.
Впоследствии США провели тестовый запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III без ядерной боеголовки. Она преодолела 6 760 километров и достигла испытательного полигона имени Рональда Рейгана.