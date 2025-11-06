Владимир Путин продолжает войну, потому что переговоры о ее завершении могут стать концом для него, ведь российские диктаторы, которые терпят поражение, долго не живут. Сейчас диктатор больше всего обеспокоен своей личной безопасностью. Впрочем, в Кремле есть те, кто ждет возможности свергнуть Путина.

Полковник армии Великобритании в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон в интервью 24 Каналу рассказал о проблемах Путина в Кремле, что кроется за заявлениями России о завершении войны через год и ожесточенной ситуации в Покровске. Больше деталей – читайте далее в материале.

Условие, при котором удары по НПЗ России станут еще мощнее

В ночь на 3 ноября взрывы были на нефтеперерабатывающем заводе в Саратовской области России, возле базы "Энгельс". 2 ноября украинские дроны нанесли удар по российскому черноморскому нефтетерминалу в Туапсе. А 31 октября украинская разведка взорвала ключевой нефтепровод России в Подмосковье, выведя из строя электричество в этом районе. Владимир Путин теряет контроль над собственной войной?

Конечно, на россиян оказывается большое давление, и я думаю, что эти стратегические удары вглубь, которые Украине удается наносить, имеют существенное влияние. Кажется, более 30% российской нефтепромышленности и способности производить бензин, топливо для автомобилей, уничтожили этими ударами. Теперь бензин в России в дефиците. Если его и можно достать, то он очень дорогой.

Рядовые российские граждане теперь осознают, что государство и Путин не могут их защитить. Также Путин и Кремль не могут скрыть от россиян недавние ночные отключения электроэнергии в Москве.

Нефтяная отрасль – ключевой момент. Именно оттуда Путин получает основную часть иностранной валюты и денег для поддержания своей военной машины. Поэтому атаки беспилотниками, без сомнения, имеют серьезное влияние.

Многие из них осуществляются украинскими беспилотниками и ракетами собственного производства, которые имеют огромный эффект. Мы много говорили о возможности получения Украиной крылатых ракет Tomahawk, которые способны изменить ситуацию. На самом деле уже очевидно, что Украина разрабатывает собственные ракеты, которые являются не менее эффективными.

Итак, это своего рода тактика "тысячи порезов", и она начинает давать плоды. Главное, чтобы Запад, особенно американцы, продолжали поставки боеприпасов. Мы понимаем, что немцы только что предоставили дополнительные батареи Patriot, и это будет очень полезно, поскольку Россия продолжает атаковать гражданские объекты в Украине.

Если американцы передадут ракеты Tomahawk, о чем, кажется, президент Дональд Трамп все еще думает, это действительно может открыть путь к значительным успехам. В конце концов, я думаю, все хотят, чтобы Путин сел за стол переговоров, и самый вероятный способ этого достичь – перекрыть ему денежный поток и обесточить Россию. Сейчас это выглядит наиболее вероятным вариантом.

В Кремле ждут, когда можно сбросить Путина

По сообщениям NYT и The Telegraph, ФСБ России обвинила Михаила Ходорковского и членов Лондонского антивоенного комитета в подготовке переворота против режима Владимира Путина. Их также обвинили в противодействии войне против Украины, а также в планировании захвата власти в России. Не кажется ли вам, что Путин как никогда близок к такому сценарию, потому что он решил продолжать войну?

Нам в Великобритании особенно сложно понять, что происходит в России и как она функционирует, но достаточно взглянуть на историю СССР и последних лет страны-агрессора, чтобы увидеть, как их лидеры удерживают власть и ведут дела. Это очень отличается от той демократии, что есть у нас в Великобритании и у вас в Украине.

К сожалению, когда у власти тиран вроде Путина и его сторонники, – любая оппозиция не имеет никаких шансов. Поэтому неудивительно, что есть оппозиция, в частности в изгнании – российская оппозиция в Европе и Великобритании и в других подобных местах, которая активно собирает поддержку и говорит правду власти. Как бы Кремль не пытался контролировать, какая информация попадает в страну, – настоящая картина, кажется, все же доходит до людей.

Рядовые граждане теперь начинают по-настоящему понимать, что происходит. Думаю, Путин понимает, что ему грозит рискованное положение. Учитывая все, что он говорит – если бы он начал мирные переговоры, это стало бы его концом. Его цели, когда он начал войну, заключались в полном покорении Украины, а впоследствии – в пересмотре старых советских границ. Сейчас он очень далеко от этого.

Путин как никто знает: российские диктаторы, которые терпят поражение, очень редко живут долго. Поэтому, вероятно, Путин сейчас больше всего обеспокоен собственной безопасностью и, возможно, видит единственный способ – продолжать войну против Украины. Надеюсь, что люди в России осознают весь масштаб того, что происходит, и масштаб жертв. Потери России уже превысили миллион, и они ежедневно растут.

Кажется, в Кремле становится очень напряженно, и надеемся, что там хватит умных голов, чтобы заставить Путина или уйти, или сесть за стол мирных переговоров. Потому что все желают справедливого мира для Украины, и единственные, кто сейчас против, – Путин и его окружение.

По вашему мнению, как могла бы закончиться война в Украине, если Путин просто не способен согласиться на мирные соглашения и прекращение огня из-за страха потерять контроль над Россией?

Это довольно просто. Запад должен усилить поддержку Украины. Мы должны дать Украине абсолютно все, что ей нужно для победы, чтобы убедить, если не Путина, то тех, кто его окружает. Думаю, ни для кого не секрет, что в Кремле есть "ястребы". Вокруг Путина есть люди, которые ждут, чтобы вмешаться и прийти к власти. Думаю, нам все равно, кто руководит Россией. Всех нас волнует справедливый мир для Украины. Поэтому нужно наращивать нашу поддержку.

Надеюсь, россияне видят, что сейчас происходит в Европе: Германия тратит больше средств на оборону и создает самую мощную армию со времен Второй мировой войны. Это, безусловно, очень сильный сигнал для россиян. По меньшей мере немцы больше не будут умиротворять их.

Впрочем, думаю, Трамп держит главный козырь и если он решит передать Украине ракеты Tomahawk, и не одну-две, а сотни, – это может стать той самой последней соломинкой, которая, так сказать, сломает хребет российскому верблюду.

Все сводится к тому, что единый Запад полностью поддерживает Украину. Поэтому россияне начинают понимать: никакой надежды на победу у них просто нет. Поэтому Запад должен продолжать поддерживать Украину, чтобы она могла победить, а российский народ осознал, что единственный путь вперед – это мир.

Что означают слова посланника Путина об окончании войны через год?

По сообщению Reuters, посланник Путина Кирилл Дмитриев, который недавно посещал США, заявил: якобы война в Украине закончится в течение года мирным путем. Как вы относитесь к такому предсказанию из окружения Путина?

Думаю, за последние 3,5 года и дольше мы научились очень осторожно относиться к тому, что говорят россияне. Бесспорно, эта делегация и представители Путина в США говорят то, что, по их мнению, президент Трамп хочет услышать. То, что он говорит, мол, "война закончится за год" является бессодержательным.

Нет никаких оговорок или конкретных планов, как именно россияне собираются закончить войну, особенно учитывая то, что их цель – полное покорение Украины. То есть он говорит, что Россия победит Украину в ближайший год – это представляется крайне маловероятным. На самом деле Россия скорее теряет позиции, чем приобретает.

По моему мнению, это попытка россиянина угодить Трампу; убедить его, что не нужно делать больше, чем он делает сейчас. Несколько недель назад мы уже наблюдали и обсуждали панику в Кремле, когда возникла мысль, что сотни американских крылатых ракет Tomahawk могут оказаться в руках украинских военных. Это полностью выбило россиян из колеи. Думаю, это лишь часть всей картины.

К сожалению, я не очень верю в правдивость слов Дмитриева. Предположительно, это делается для публики в России, чтобы показать, что якобы Путин ведет переговоры с Трампом или через посредника, но на данный момент его слова практически ничего не значат.

Что происходит в Покровске?

Давайте также остановимся на текущей ситуации на фронте, в частности в Покровске. Украинская военная разведка на этой неделе высадилась в городе во время дерзкой операции под личным контролем генерала Кирилла Буданова. Войска прибыли на вертолете Black Hawk и нанесли удары по районам, которые Россия заявляет как контролируемые в Покровске. Какова ваша оценка этой спецоперации, текущей ситуации и битвы за Покровск?

Думаю, как мы обсуждали много месяцев, бои там были очень напряженными. Россияне, очевидно, перебросили 170 тысяч войск в этот район, и украинские силы героически сражались, чтобы отразить это контрнаступление. Как вы упомянули, руководитель разведки Кирилл Буданов был в регионе на выходных, руководил операциями сил спецназначения, что широко освещались в Интернете и других источниках, и, судя по всему, они оказались успешными.

Такие точные удары элитных подразделений могут иметь стратегическое значение. Несмотря на то, что российские СМИ говорят о "сдаче этой территории" и "уничтожении тысячи украинских военных", это лишь российская пропаганда и дезинформация. На самом деле становится понятно, что российских солдат сдерживают. Они несут огромные потери – гибнут тысячи, и возникает вопрос, сможет ли Россия когда-нибудь снова собрать подобные силы.

Это была их основная сила. Они считали ее своим козырем, думая, что смогут захватить эту территорию, ведь если прорвать этот оборонительный пояс – это будет иметь стратегическое значение и откроет путь на Киев.

Факт, что украинские спецназовцы и глава разведки находятся в этом районе и руководят операциями, по моему мнению, выглядит как разумный военный ход. Вероятно, это своеобразный последний бросок "кубика" со стороны россиян, и, думаю, им будет крайне сложно восстановиться после этого. Нам нужно очень внимательно за этим следить, ведь именно здесь происходили самые ожесточенные бои, и сейчас кажется, что Украина все еще сохраняет преимущество.

Если Россия захватит Покровск, как это стратегически повлияет на ход войны?

Сложно сказать. Это ключевой участок, и если они прорвутся там, это создаст возможности. Если бы они могли подтянуть еще тысячи военных, танков и самолетов, они могли бы достичь продвижения. Но, по моему мнению, оценки, которые мы видим в США и других странах, свидетельствуют, что это очень маловероятно.

Сам факт, что россияне вложили туда столько усилий с военной точки зрения, говорит о том, что они достигли своего предельного момента. Другими словами, их силы себя исчерпали, и им будет очень трудно делать что-то дальше. Вполне возможно, это может ускорить мирные переговоры. Посмотрим.

Надеемся, что американцы и НАТО внимательно за этим следят и видят возможность усилить военную поддержку Украины, чтобы сохранить ее инициативу на фронте. Потому что в конце концов все это призвано привести Путина за стол переговоров. Однако времена очень сложные, и безусловно, то, что мы слышим о боях в этом районе, – это самые интенсивные и сложные из тех, что мы видели в последнее время.

Давайте также обсудим недавние российские ядерные учения и представление Путиным новых возможностей ракеты "Буревестник" с ядерным двигателем и так называемым неограниченным радиусом действия. Как вы это оцениваете? Ведь Путин утверждает, что эта ракета может находиться в полете месяцами и обходить все системы противовоздушной обороны в мире.

Я считаю, что это признак отчаяния. За последние 7 дней появилось много разговоров о ядерном оружии. Речь идет о крылатой ракете, которую вы упомянули. Этот снаряд назвали "чернобыльским мусорным баком". Он работает на ядерной энергии, что удивительно.

Если ракета Tomahawk стоит меньше миллиона долларов, то эти ракеты, вероятно, по 10 – 30 миллионов, что невероятно дорого. Мы знаем, что у России заканчиваются деньги. А ядерная крылатая ракета, которая может лететь только со скоростью 500 миль в час, очень легко сбивается. Несмотря на заявления Путина, что она может находиться в полете часами, если не днями.

Ее цель – атака на Соединенные Штаты. Нужно было бы более 10 часов, чтобы добраться до США, и учитывая их ПВО ее, вероятнее всего, сбили бы. В то же время россияне также говорили о своем боевом подводном беспилотнике или торпеде под названием "Посейдон", которую, по их утверждениям, они протестировали и которая якобы способна создавать цунами, чтобы смыть населенные пункты в США на восточном и западном побережьях.

Это заставило президента Трампа высказаться очень решительно и он напомнил Путину, что его мощная американская подводная лодка с достаточным количеством межконтинентальных баллистических ядерных ракет, чтобы сравнять с землей всю Россию, базируется прямо у побережья России.

Считаю, это довольно отчаянная ядерная риторика Кремля. Но если вдаться в детали – все очевидно. Последние несколько лет россияне утверждали, что единственными ракетами, которые могут повлиять на поле боя, являются гиперзвуковые ракеты. Это ракеты, летящие со скоростью 4 – 5 тысяч миль в час. И тут Россия вдруг решает: нет, нужна очень медленная ракета. Поэтому, думаю, это все часть российской пропаганды и дезинформации, к которым мы так привыкли.

Думаю, стратегически Путин и россияне допустили здесь большую ошибку, потому что пытались быть дружественными к Трампу и заставить его увидеть их взгляд. На самом деле это только разозлило Трампа. На прошлой неделе он был довольно резким и очень злым на Путина, говоря ему прекратить боевые действия и напоминая, что в США значительно большее и лучшее ядерное вооружение, чем у России.

Вместо криков о российском ядерном оружии Путин должен сесть за стол переговоров. Итак, большое количество дезинформации и пропаганды, по моему мнению, является еще одной стратегической ошибкой Путина.

Вы также упомянули о гиперзвуковых ракетах, которые Владимир Путин ранее подавал как потенциальное изменение баланса сил на поле боя. Однако американские зенитные комплексы Patriot успешно сбивали ракеты "Кинжал" в Украине. Это вооружение эксплуатировалось украинскими войсками в Украине. Однако Путин представлял эту ракету как "непобедимую". Что вы думаете по этому поводу?

Мы слышали о "непобедимых" российских гиперзвуковых ракетах, но, насколько нам известно, украинцы практически все их сбили с помощью американских комплексов Patriot. Кроме того, мы слышим, что Украина получает еще батареи Patriot. Поэтому, считаю, это автогол для Путина. Если вы собираетесь использовать браваду, чтобы получить преимущество, надо убедиться, что эта бравада имеет под собой основания.

Мы начинаем понимать, что российские гиперзвуковые ракеты, хоть и очень быстрые, сбиваются тоже очень быстро. Мы видели, что возможности ПВО Соединенных Штатов значительно превышают российские. Ранее мы уже говорили об атаке США на иранскую ядерную программу в начале этого года, когда американские стелс-истребители атаковали объекты, не встретив сопротивления со стороны российской ПВО и российских истребителей. Поэтому очевидно, что западные военные технологии на данный момент значительно опережают российские.

Каждый раз, когда россияне пытаются придумать какое-то "непобедимое" оружие, очень легко понять, что это совсем не так. Пример, который я всегда использую: вы знаете, сколько российских автомобилей ездит на Западе? Думаю – ни одного. А что выбирают олигархи в России? Они выбирают немецкие BMW, Mercedes, британские Aston Martin и Rolls-Royce. Это лишь пример разницы в уровне технологий между Россией и Западом.

Поэтому будем надеяться, что это лишь проявление отчаяния со стороны Кремля, и они осознают, что по военным возможностям им не сравниться с западными технологиями. Именно поэтому крайне важно, чтобы Запад предоставил Украине все необходимое, чтобы Путин сел за стол переговоров.

Продолжение интервью полковника армии Великобритании – смотрите в видео.