Интересно, что сразу после встречи Трампа и Си в Китай срочно вылетел российский премьер Михаил Мишустин. Почему в России объявили "вечный призыв", как Китай нагло обворовывает Россию и что скрывается за внезапной поездкой Мишустина в Поднебесную – специально для 24 Канала проанализировали эксперты.

Интересно Китай против триумфа России: о чем в отношении Украины говорили Трамп и Си

У Путина заканчиваются россияне?

Военнослужащий Александр Мусиенко заметил интересную тенденцию в России. Ранее врагу удавалось не только компенсировать потери, но и дополнительно набирать личный состав, но сейчас ситуация изменилась. Несмотря на все меры Кремля по усилению призыва и привлечения контрактников и наемников со всего мира, Россия может разве что компенсировать текущие потери.

"Россия может набрать только то количество личного состава, что ликвидировали, компенсируя только текущие потери, которые понесла в течение определенного периода. А больше чем это количество людей – россияне уже не могут привлечь в армию", – сказал Мусиенко.

В России проблемы с набором в армию: смотрите видео

Кроме того, Владимир Путин подписал закон о "вечном призыве". В соответствии с ним, граждан России будут призывать на военную службу не дважды в год, а в течение всего календарного года. Политолог Валентин Гладких объяснил, что это свидетельствует о готовности Путина продолжать войну.

В начале полномасштабного вторжения Кремль уже пытался провести мобилизацию, но замысел не удался, поэтому выбрали другой путь. Сначала создавали подразделения из заключенных и параллельно нанимали по контракту. Теперь желающих воевать за деньги становится меньше, и сами выплаты тоже уменьшились, учитывая санкции. В то же время заключенные поняли, что безопаснее отбыть наказание, чем ехать на войну в Украину.

"Все это подтолкнуло Путина и его режим, что они ищут способ – как провести мобилизацию так, чтобы не натолкнуться на максимально негативные последствия", – сказал политолог.

Для чего Путину "вечный призыв": смотрите видео

Китай грабит Россию

Новые санкции США против крупнейших российских нефтяных компаний – "Лукойла" и "Роснефти" – охватывают 55% российской нефтедобычи. А вместе с санкциями на "Сургутнефтегаз" и "Газпромнефть" – охватывают 86% всей российской нефтедобычи. Экономист Олег Пендзин рассказал, что это заставляет Россию искать способы обхода через продажу зарубежных активов и использование посредников.

Однако способы обхода санкций стоят дорого и создают неудобства для покупателя, который требует еще больших скидок на нефть. Уже сейчас, с учетом скидки, Россия продает нефть Китаю дешевле чем заложила в бюджет на следующий год, однако Китай требует еще большую скидку.

Россия уже продает нефть дешевле, чем планировала в течение всего 2026 года. Это будет увеличивать ее внутренний дефицит,

– объяснил экономист.

Китай наживается на России: смотрите видео

Почему российский премьер срочно полетел в Китай?

Премьер-министр России Михаил Мишустин внезапно посетил Китай, чтобы встретиться с Си Цзиньпином. Это произошло после первой за 6 лет личной встречи Дональда Трампа и Си Цзиньпина. Политолог Алексей Буряченко отметил, что Россия сейчас изо всех сил пытается имитировать сотрудничество с Китаем и показать, что встреча Трампа и Си провалилась.

Больше всего по самолюбию Путина ударило то, что Трамп и Си обсуждали завершение российско-украинской войны без Москвы. Именно поэтому Кремль в срочном режиме отправил Мишустина в Китай,

– подчеркнул политолог.

Такая активность россиян свидетельствует о полном провале в коммуникации с Китаем и разоблачает неуверенность Путина, что Пекин все еще остается стратегическим партнером России.

Как Трамп и Си оскорбили Путина: смотрите видео

В то же время политолог Игорь Чаленко заметил, что Китай не сидит сложа руки и Мишустин поехал не просто так на поклон к Си. По словам политолога, в Китае рассматривают Мишустина как преемника Путина и наибольшие перспективы обрисовывали не в заявлениях Путина и Си, а именно в контексте визита российского премьер-министра.

"Здесь может быть и определенный намек, мол, все-таки надо запускать операцию "Преемник", – предположил политолог.

Что может скрывать визит российского премьера в Китай: смотрите видео

Что происходит в Кремле?