Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Смотрите также Путин завышает "успехи" России и врет об окружении ВСУ: диктатор сделал ряд циничных заявлений

Когда Россия ждет мира с Украиной?

На инвестиционной конференции в Саудовской Аравии специальный посланник президента России Владимира Путина Кирилл Дмитриев заявил, что война в Украине может закончиться в течение года. На вопрос о реалистичности этого срока он ответил: "Я считаю, что да".

Мы уверены, что находимся на пути к миру, и как миротворцы должны сделать все, чтобы это произошло,

– сказал Дмитриев.

Кроме того, российский чиновник заверил, что Россия и Соединенные Штаты якобы близки к "дипломатическому решению войны".

Он также высказался о сотрудничестве между США, Саудовской Аравией и Россией. Мол, страны являются ключевыми владельцами мировых природных ресурсов. По словам Дмитриева, сотрудничество "будет способствовать безопасности в мире".

По словам спецпредставителя диктатора, важно не допустить, чтобы "региональный конфликт вокруг России перерос в больший, и для этого необходимо действовать лучше, чем раньше".

Последние заявления о перемирии