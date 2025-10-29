Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Смотрите также Путин завышает "успехи" России и врет об окружении ВСУ: диктатор сделал ряд циничных заявлений
Когда Россия ждет мира с Украиной?
На инвестиционной конференции в Саудовской Аравии специальный посланник президента России Владимира Путина Кирилл Дмитриев заявил, что война в Украине может закончиться в течение года. На вопрос о реалистичности этого срока он ответил: "Я считаю, что да".
Мы уверены, что находимся на пути к миру, и как миротворцы должны сделать все, чтобы это произошло,
– сказал Дмитриев.
Кроме того, российский чиновник заверил, что Россия и Соединенные Штаты якобы близки к "дипломатическому решению войны".
Он также высказался о сотрудничестве между США, Саудовской Аравией и Россией. Мол, страны являются ключевыми владельцами мировых природных ресурсов. По словам Дмитриева, сотрудничество "будет способствовать безопасности в мире".
По словам спецпредставителя диктатора, важно не допустить, чтобы "региональный конфликт вокруг России перерос в больший, и для этого необходимо действовать лучше, чем раньше".
Последние заявления о перемирии
Президент Украины Зеленский анонсировал, что до 2 ноября состоится встреча советников Украины и ЕС. Во время переговоров они могут обсудить разработку плана урегулирования войны.
Ранее украинский лидер заявлял, что Украина приблизилась к возможному завершению войны. Он добавил, что Дональд Трамп, вдохновлен успехами на Ближнем Востоке, планирует активно способствовать ее окончанию.
Секретарь оборонного комитета парламента Роман Костенко предположил в комментарии 24 Каналу, что пока нет признаков приближения к завершению войны. Ведь бюджетные расходы на оборону в 2026 году учитывают продолжение боевых действий.