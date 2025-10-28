Соответствующее заявление Зеленский сделал на встрече с министром иностранных дел Нидерландов Дэвидом ван Виллем во вторник, 28 октября, передает 24 Канал.
Когда будут обсуждать черты плана завершения войны?
Владимир Зеленский сообщил, что в конце недели запланирована встреча советников Украины и Европейского Союза. Переговоры пройдут, вероятно, уже в пятницу или субботу.
Во время них стороны намерены обсудить основные положения плана по завершению войны.
Скажем так – это план, с которого начинается дипломатия и в принципе он является основным,
– подчеркнул Зеленский.
В то же время глава государства отметил, что для урегулирования войны в первую очередь необходимо прекращение боевых действий.
Накануне президент Зеленский информировал, что в течение ближайшей недели или десяти дней Украина совместно с европейскими лидерами будет работать над планом по прекращению огня.
Интересно! Руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок в комментарии 24 Канала отметил, что риторика Кремля относительно мирных переговоров стала проще, поскольку там чувствуют, что ситуация выходит из-под контроля.
На каком этапе мирное урегулирование войны в Украине?
Недавно в Венгрии планировалась встреча Дональда Трампа и Владимира Путина. Впрочем, президент США отменил саммит, зато утвердил введение новых санкций против российских компаний "Лукойл" и "Роснефть".
По мнению Владимира Зеленского, Дональду Трампу не выгодно вести переговоры с Владимиром Путиным, минуя позицию Украины. Президент подчеркнул, что вопросы, касающиеся Украины, не могут решаться без ее непосредственного участия, даже если речь идет о договоренностях между США и Россией.
В то же время он также заявил, что Украина открыта к переговорам с Россией о завершении войны практически в любом месте – даже в Венгрии. Однако, по его словам, проблема заключается не в самой стране, а в премьер-министре Викторе Орбане.