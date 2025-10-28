Это в эфире 24 Канала отметил советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. Кроме того, по его словам, это лишает Европу страхов перед Россией.

Читайте также Чего ждать дальше от президента США: Зеленский назвал "сильные шаги" Трампа

"Все это абсолютно четко "карты", которые лежат на столе не только у Дональда Трампа, но и в Европе. Постепенно это окончательно лишает Европу страхов перед Россией", – подчеркнул чиновник.

Как изменилась позиция США?

Михаил Подоляк отметил, что Трампу стоит обратить внимание на заявления Дмитрия Медведева, который хоть сам ни на что не влияет, но демонстрирует истинное отношение к Владимиру Путину и его элит к США. То есть в Кремле убеждены, что американский лидер не сможет на них нажать.

Россияне не считают, что у него есть достаточно ресурсов для этого. Они считают, что могут долго врать ему и получать там определенные результаты, одновременно угрожать Европе и так далее. Мне кажется, что они просчитываются,

– сказал он.

Для того, чтобы остановить Россию, нужны определенные координационные усилия, прежде всего со стороны США. Постепенно они выходят на этот путь. В частности, были введены санкции против "Роснефти" и "Лукойла". Этого не было в санкционных пакетах Европы.

Однако после того, как Штаты ввели эти санкции, то другие страны начали вести переговоры, что делать с активами "Роснефти" или "Лукойла". В частности, говорится о Германии. Это приведет к достаточно быстрому переориентированию санкций со стороны Европы.

Мне кажется, координационная роль США уже очевидна. Они начинают ускорять многие процессы. Два из них – это ключевые. Первый – это санкционное давление другого уровня на Россию. В частности, давление на ключевых реципиентов. Это Китай и Индия. Второй – это готовность существенно нарастить продажу оружия, в частности, дальнобойной, в Европу,

– добавил советник председателя ОПУ.

Какие последствия санкций против "Роснефти" и "Лукойла"?