Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на слова президента во время встречи с журналистами.

Чего ждать от Трампа?

Зеленский отметил, что Трамп ввел санкции и это "сильный шаг от него лично". По словам президента, есть еще дополнительные санкции, которые могут ввести решением Конгресса США.

"Вопрос: президент дает таким образом сигнал Конгрессу "голосуйте" или говорит этим "подождите, вот я сделал шаг"? На мой взгляд, это раскрывает возможности. Думаю, что Конгрессу политически важно сделать какие-то шаги в ближайшее время. Вот президент сделал, и он политически выиграет эту ситуацию, и Конгрессу перед грядущим годом выборов тоже наверное надо продемонстрировать силу и внимание к себе", – сказал он.

По его словам, большинство в Конгрессе соответствующее есть – и это двухпартийная поддержка. Он указал, что вполне логично, если они введут свои шаги, которые уже не отменишь, однако это решение полностью зависит от США и будет приниматься так, чтобы это поддержал американский лидер.

Зеленский рассказал, что в Украине начался диалог с Америкой, что если Путин не садится за стол переговоров, нам нужны санкции, а потом говорили о дальнобойности.

"Считаю, что президент Трамп таким образом показывает Путину, что окно открыто – вот, мол, я санкции ввел, но ты знаешь, что может быть дальше, потому что уже звучала тема по "томагавкам", и поэтому вот что может быть дальше – могут быть переговоры или дальнобойное оружие для Украины", – сказал лидер.

Президент также отметил, что Трамп планирует разговор с Китаем 30 октября.

"Думаю, это может быть один из его сильных шагов, если после этого решительного санкционного шага Китай будет готов уменьшить импорт. Почему? Потому что у нас есть сигналы, что Индия точно дала все сигналы, что она будет уменьшать импорт энергоресурсов России", – добавил гарант Украины.

