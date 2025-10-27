Руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок отметил в эфире 24 Канала, что Украина остается в эпицентре международных переговоров Трампа, и хотя он хочет завершить войну в течение шести месяцев, к возможным результатам встречи стоит относиться осторожно.

Готов ли Си Цзиньпин встретиться с Трампом?

Китай пока не подтвердил эту встречу. Не было информации, что Си Цзиньпин готов встретиться с Трампом на полях саммита АТЭС в Южной Корее.

Американцы постоянно об этом говорят, и учитывая, что Трамп часто делает заявления, которые могут быть не подтверждены второй стороной – "подписываю соглашение", "встречаюсь с кем-то" – я пока не готов оценивать вероятность этой встречи как стопроцентную,

– подчеркнул Клочок.

Единственная сделка, которая может быть подписана – это о продаже части Tik-Tok американцам. О таком решении мы знаем еще с весны 2024 года, когда был принят соответствующий закон в Конгрессе США.

Скорее всего пошлины будут отсрочены, это означает, что стороны пока не договорились. Но процесс урегулирования торговых отношений продолжается.

"О влиянии Трампа, который уверяет, что Китай уменьшает закупки российской нефти – мы видим отдельные сообщения в газетах, но они пока ничем не подкреплены. Так же и с Индией: не то чтобы она об этом заявляет, но мы видим, что санкции против "Нефти" и "Лукойла" действительно имеют эффект", – подчеркнул эксперт.

Действительно ли Трамп готовит мирное соглашение, что повлияет на войну в Украине?

Однако уже заметно, что цены на нефть начали стабилизироваться и снова падать. То есть спрос будет оставаться довольно высоким, в том числе на российскую нефть, ведь нефть из Персидского залива пока не готова заменить ту российскую, поставляемую в Индию и Китай.

Поэтому ограничение экспорта российской нефти – это история в перспективе.

Желание Трампа закончить эту войну – играет нам на руку тем, что Украина остается в эпицентре международных переговоров.

Хотя многие мои коллеги скептически относятся к ней в части урегулирования российско-украинской войны, по моему мнению, она будет давать какие-то результаты, о которых пока говорить рано. Единственное, что могу сказать: это будут договоренности о предстоящем визите Трампа в Поднебесную и, соответственно, Си Цзиньпина в США,

– пояснил Клочок.

Но об этом говорят уже в контексте осени 2026 года. На данном этапе Трампу действительно важно, чтобы война остановилась. Он уже говорит о временном окне в шесть месяцев, когда комментировал эффективные санкции, которые могут быть введены.

Что еще известно о предстоящих переговорах Трампа и Си?