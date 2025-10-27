Журналист и медиатренер Павел Новиков в эфире 24 Канала объяснил, что Трамп стремится достичь нового баланса сил и ослабить союз Пекина с Москвой. По его словам, украинский вопрос впервые за долгое время оказался среди тем самого высокого уровня мировой дипломатии.

О чем будут говорить Трамп и Си Цзиньпин?

Новиков объяснил, что предстоящая встреча лидеров США и Китая станет определяющей для глобальной политики. Ее цель не решить конфликты, а установить новую систему сдержек и противовесов между ведущими державами, в которой Украина уже является важной частью.

Нас ждут самые главные переговоры в мире – между Соединенными Штатами и Китаем,

– подчеркнул журналист.

Он подчеркнул, что Россия уже не является равным партнером в этом диалоге. Ключевые темы встречи будут касаться торговли, контроля за влиянием и ресурсами, а также будущего баланса сил в мире. Для Украины важно, что ее вопрос впервые оказался в центре глобальных переговоров.

Переговоры США и Китая важны для Украины

Предстоящая встреча Трампа и Си Цзиньпина будет определять не только экономический, но и баланс безопасности в мире. Украина впервые оказалась среди тем самого высокого уровня, поэтому вопрос войны и помощи Киеву обсуждают в формате глобальной политики.

Мне добавляет оптимизма, что украинская тема становится частью главных переговоров этой осенью,

– сказал Новиков.

Быстрых результатов после встречи Трампа и Си Цзиньпина не стоит ожидать. Баланс между ведущими державами формируется постепенно, и без договоренностей США и Китая мир не увидит изменений в подходе к войне в Украине.

Это надолго – не менее чем полгода, а возможно и больше,

– подчеркнул Новиков.

Он пояснил, что американская дипломатия никогда не стремится к мгновенным решениям. Ее цель – создать стабильную систему влияний, и именно поэтому последствия переговоров Вашингтона и Пекина могут определять глобальную политику еще много лет.

Что известно о запланированной встрече Дональда Трампа и Си Цзиньпина?