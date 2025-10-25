По его словам, в этой войне погибает еженедельно 7 тысяч человек. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на трансляцию Белого дома.

Как Китай, по мнению Трампа, может помочь закончить войну в Украине?

Как передает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию Белого дома, журналисты поинтересовались, какое влияние Трамп хотел бы, чтобы Китай имел на Россию. В ответ он отметил, что рассчитывает на помощь Пекина во влиянии на Москву относительно конфликта в Украине.

Я бы очень хотел, чтобы Китай помог нам с Россией. Мы наложили очень большие санкции на Россию. Я думаю, что эти санкции... они очень жесткие. Они очень сильные. Но я хотел бы, чтобы Китай нам помог. Как вы знаете, у меня хорошие отношения с президентом Си... мы собираемся встретиться. У нас будет хорошая встреча... Я думаю, что мы заключим несколько хороших соглашений. Один из вопросов... – это отношения между Россией и Украиной,

– сказал Трамп.

Он также отметил, что в войне еженедельно погибает около 7 тысяч человек.

На вопрос о возможных последствиях строгих санкций США, Трамп ответил, что не считает их слишком жесткими и надеется на стремление Путина к завершению войны.

Спецпосланник Путина посещает США