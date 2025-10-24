Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.
Что известно о визите Дмитриева в США?
Ожидается, что Дмитриев встретится с представителями администрации Трампа, "чтобы продолжить обсуждение отношений между США и Россией".
Журналист Axios сообщил, что россиянин в субботу, 25 октября, будет вести переговоры, в частности, со спецпосланником президента Трампа Стивом Уиткоффом.
В CNN отметили, что этот визит происходит на фоне растущего разочарования США из-за отказа Кремля прекратить войну в Украине, а также после "отмены" запланированного саммита с Путиным.
А еще администрация Трампа в среду, 22 октября, ввела санкции против двух крупнейших российских нефтяных компаний "Роснефть" и "Лукойл". Так Москву принуждают к немедленному прекращению огня в войне с Украиной.
Что Россия и США говорят о новых санкциях?
Путин уверенно заявил, что эти санкции будут иметь незначительное влияние на российскую экономику, а также предупредил, что они повлияют на цены на нефть в мире, в частности в США. Он цинично добавил, что "ни одна страна, которая уважает себя, никогда ничего не делает под давлением".
Дональд Трамп отреагировал на заявления Путина о том, что санкции США не повлияют на российскую экономику. Американский президент сказал, что "рад, что он так думает" и добавил, что ситуация станет понятной через полгода.
Политолог Валерий Дымов в эфире 24 Канала заметил, что позиция Трампа по давлению на Россию может измениться, но новые ограничения все же стали очень болезненными для Путина.