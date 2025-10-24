Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

Смотрите также В Кремле впервые назвали США врагом России: в ISW объяснили последствия

Что известно о визите Дмитриева в США?

Ожидается, что Дмитриев встретится с представителями администрации Трампа, "чтобы продолжить обсуждение отношений между США и Россией".

Журналист Axios сообщил, что россиянин в субботу, 25 октября, будет вести переговоры, в частности, со спецпосланником президента Трампа Стивом Уиткоффом.

В CNN отметили, что этот визит происходит на фоне растущего разочарования США из-за отказа Кремля прекратить войну в Украине, а также после "отмены" запланированного саммита с Путиным.

А еще администрация Трампа в среду, 22 октября, ввела санкции против двух крупнейших российских нефтяных компаний "Роснефть" и "Лукойл". Так Москву принуждают к немедленному прекращению огня в войне с Украиной.

Что Россия и США говорят о новых санкциях?