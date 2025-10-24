По данным аналитиков Института изучения войны, Кремль сделал резкий риторический поворот в отношении США после введения санкций против российского энергетического сектора, пишет 24 Канал.

Какая сейчас риторика России в отношении США и почему она изменилась?

23 октября Владимир Путин отреагировал на введение Дональдом Трампом санкций против российских нефтяных гигантов.

Российский диктатор заявил, что такие ограничения являются "недружественным актом в отношении России", а также добавил, что действия президента США наносят вред российско-американским отношениям и подрывают мировой энергетический рынок.

Заместитель председателя совета безопасности России Дмитрий Медведев также высказался относительно позиции США и назвал их "противником (России – 24 Канал)", а также отметил, что Соединенные Штаты теперь полностью встали на "тропу войны против России".

Аналитики ISW добавляют, что Кремль позволяет делать такие преувеличенные заявления Медведеву, поскольку они отражают маргинальные позиции и подтекст сообщений других российских чиновников.

Также аналитики уверяют, что до 23 октября российские чиновники были очень осторожны в своей критике Соединенных Штатов и Дональда Трампа, и не называли их противником или врагом. Поэтому, вероятно, такими заявлениями Россия стремится добиться уступок для себя в войне в Украине, избежать санкций от США и заключить двусторонние экономические соглашения.

Какие последние заявления делал Трамп по России?