По данным аналитиков Института изучения войны, Кремль сделал резкий риторический поворот в отношении США после введения санкций против российского энергетического сектора, пишет 24 Канал.
Какая сейчас риторика России в отношении США и почему она изменилась?
23 октября Владимир Путин отреагировал на введение Дональдом Трампом санкций против российских нефтяных гигантов.
Российский диктатор заявил, что такие ограничения являются "недружественным актом в отношении России", а также добавил, что действия президента США наносят вред российско-американским отношениям и подрывают мировой энергетический рынок.
Заместитель председателя совета безопасности России Дмитрий Медведев также высказался относительно позиции США и назвал их "противником (России – 24 Канал)", а также отметил, что Соединенные Штаты теперь полностью встали на "тропу войны против России".
Аналитики ISW добавляют, что Кремль позволяет делать такие преувеличенные заявления Медведеву, поскольку они отражают маргинальные позиции и подтекст сообщений других российских чиновников.
Также аналитики уверяют, что до 23 октября российские чиновники были очень осторожны в своей критике Соединенных Штатов и Дональда Трампа, и не называли их противником или врагом. Поэтому, вероятно, такими заявлениями Россия стремится добиться уступок для себя в войне в Украине, избежать санкций от США и заключить двусторонние экономические соглашения.
Какие последние заявления делал Трамп по России?
"Хорошие разговоры" с Путиным бесполезны и безрезультатны. Однако Дональд Трамп все еще надеется заключить мирное соглашение с российским диктатором. Об этом он сказал на совместном брифинге с генсеком НАТО Марком Рютте.
Дональд Трамп 23 октября ввел ряд экономических санкций против двух нефтяных гигантов России. Президент США надеется, что такие ограничения подтолкнут Путина к более осмотрительному поведению и урегулированию конфликта в Украине.
В ответ на заявление Путина о неэффективности экономических санкций США против России, Трамп отметил, что рад такому утверждению главы России и пообещал результат за полгода.