Об этом Трамп заявил на совместном брифинге с генсеком НАТО Марком Рютте, сообщает 24 Канал.

Как Трамп оценивает свои разговоры с Путиным?

Дональд Трамп заявил журналистам в Овальном кабинете, что он все еще верит в якобы желание Владимира Путина завершить войну в Украине.

Единственное, что могу сказать: каждый раз, когда я говорю с Владимиром (Путиным, – 24 Канал), у нас хорошие разговоры, но они ни к чему не приводят,

– пояснил американский лидер.

Политик также в очередной раз подчеркнул, что пришло время заключить соглашение, поскольку много людей погибают.

Во время брифинга Трамп также говорил о поставках Украине дальнобойных ракет Tomahawk. По его словам, освоение этих систем потребует от шести месяцев до года.

Сейчас единственный для Украины способ применения ракет Tomahawk – это их запуск силами США. Однако, по словам президента, американцы этого делать не будут.

США ввели новые санкции