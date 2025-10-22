Глава аналитическо-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук в эфире 24 Канала отметил, что Трамп уже загнан Путиным в угол. По его мнению, американскому президенту придется искать более решительные шаги, чтобы продемонстрировать успехи.

Как Трамп теряет инициативу в отношениях с Кремлем?

После нескольких попыток договориться о прекращении боевых действий Дональд Трамп оказался в ситуации, когда его предложения не приносят результата. Кремль и дальше блокирует любые инициативы, несмотря на поддержку Украины и ЕС. Это создает впечатление, что именно Москва контролирует темп процесса.

Он фактически уже загнан Путиным в угол, потому что какие бы предложения не делал Трамп, Украина и европейцы их поддерживают, а Кремль все торпедирует,

– сказал Рыбачук.

Такое противостояние ослабляет позиции Трампа как посредника. Каждый новый контакт с Кремлем уменьшает доверие к его инициативам. Теперь американский президент вынужден искать способ доказать, что способен действовать самостоятельно и эффективно.

Внутреннее давление в США влияет на позицию Трампа

После провала с Кремлем американский президент сталкивается с новыми проблемами внутри страны. Его рейтинги упали на 16% по сравнению с первым сроком, а массовые марши против авторитарных тенденций набирают обороты в сотнях городов. Это создает риск потери контроля над Конгрессом накануне выборов.

Трампу нужны успехи, и он должен их показать. Если он потеряет большинство в Конгрессе, станет политической хромой уткой, ведь именно Конгресс принимает ключевые решения,

– объяснил Рыбачук.

При таких условиях он пытается продемонстрировать результат во внешней политике. Украинская тематика стала для него шансом компенсировать внутренние потери. Однако действия Кремля сводят эти попытки на нет, усиливая его политическую уязвимость.

Как Европа реагирует на действия Трампа и Кремля?

Пока Трамп ищет собственный путь к мирному процессу, европейские лидеры действуют более последовательно. Они создали коалицию стран, готовых финансировать оборону Украины в течение трех лет. Средства планируют привлекать через репарационный фонд под залог замороженных активов России.

Европейцы заявили, что готовы к противостоянию. Они готовят финансирование на закупку оружия на три года – это около 150 миллиардов долларов,

– рассказал Рыбачук.

Такие шаги демонстрируют готовность ЕС к длительной войне истощения, в которой Москва не получит преимущества. Для Трампа это сигнал, что Европа не поддержит никаких поспешных компромиссов с Кремлем. Его дипломатические маневры все чаще выглядят изолированными.

Что известно о потенциальной встрече Путина и Трампа?