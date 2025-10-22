Такое мнение в эфире 24 Канала высказал кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский, комментируя информацию, которая распространяется в западных медиа относительно вероятных призывов США к Украине отдать России оккупированные ею украинские территории, в частности Донецкую область.

Что может предложить Путин в рамках "обмена"?

Эксперт-международник не исключает, что разговоры об "обмене" территориями действительно могут идти среди американского политикума. Ведь спецпредставитель президента США Уиткофф не раз был в Москве, где ему могли навязать такой вариант. Размышляя о том, что может предложить Путин, Желиховский предположил, что тот может сказать, чтобы ему отдали Донбасс, взамен глава Кремля даст что-то взамен.

Многие трактуют это как возможность отступить из тех регионов, которые он частично захватил: Херсонская, Запорожская области,

– озвучил Желиховский.

Одновременно с этим он отметил, что вряд ли можно ожидать, что те украинские территории, которые Путин внес в российскую конституцию, он захочет добровольно отдавать. Даже если украинцы уступили бы Донецкую область. Эксперт-международник считает, что максимум, что может предложить глава Кремля – это выход российской армии, например, из Харьковской области.

"Путин может отдать те территории, которые он не вносил в свою конституцию. Вот в этом будет его ловушка. Поэтому он и пытается затянуть время, выиграть его для себя, чтобы побольше захватить украинской земли. Не только в тех областях, которые внесены в российскую конституцию, но и другие, чтобы было чем торговаться", – заметил Желиховский.

Такой вариант, по мнению эксперта-международника, может импонировать Трампу и его спецпредставителю – Виткоффу. Они потом вероятно могут назвать это равнозначным обменом. На самом деле это будет, как отметил Желиховский, абсолютно неправильно и несправедливо. Поэтому украинская сторона должна присутствовать на всех переговорах и заручиться поддержкой Европы, отстаивать свои интересы.

Обратите внимание! Начальник отдела международного военного сотрудничества КС ТрО, майор Тарас Березовец считает, что Украина не будет обмениваться с Россией своими землями. Он отметил, что стратегически развитая часть Донецкой области до сих пор контролируется ВСУ.

