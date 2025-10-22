Детали передает 24 Канал со ссылкой на Clash Report.

Что сказал Трамп о срыве встречи с Путиным?

По словам лидера США, все мирные соглашения, которые он заключал, были "серьезными и прочными", но "это другое".

"Я сказал: Идите к линии, к линии боя, до самой линии фронта. Затем отступите, возвращайтесь домой – пусть все немного отдохнут. Потому что есть две страны, которые просто убивают друг друга. Две страны, теряющие по 5 – 7 тысяч солдат еженедельно. Посмотрим, что будет, мы еще не приняли решение", – высказался он.

То есть фактически риторика Трампа не изменилась с тех пор, как он призвал стороны остановиться там, где они есть. А это было 18 октября.

На вопрос, отменена ли встреча с Путиным, Трамп ответил:

Нет, я не хочу бесполезных встреч. Не хочу терять время. Поэтому увидим, что будет.

В то же время российские СМИ акцентируют, что Трамп сказал так: "Я не говорил, что встреча с Путиным будет пустой тратой времени. На этом фронте происходит много событий. Мы сообщим вам в течение следующих двух дней".

Таким образом, можно сделать вывод, что встреча Трампа и Путина все же состоится.

Несмотря на это, Трамп все еще видит шанс на перемирие. Он ответил утвердительно, когда его спросили об этом. Но в очередной раз сосредоточился на том, что делает НАТО и что делал Байден.

"Да. Это жестокий взгляд, это жестокая война. Действительно ли это влияет на нас? Мы продаем им оборудование, мы продаем оборудование НАТО, а НАТО передает его Украине, но мы больше ничего не платим. Байден потратил 350 миллиардов долларов", – сказал лидер США.

Что писали о встрече Трампа и Путина накануне?