Детали передает 24 Канал со ссылкой на Clash Report.
Что сказал Трамп о срыве встречи с Путиным?
По словам лидера США, все мирные соглашения, которые он заключал, были "серьезными и прочными", но "это другое".
"Я сказал: Идите к линии, к линии боя, до самой линии фронта. Затем отступите, возвращайтесь домой – пусть все немного отдохнут. Потому что есть две страны, которые просто убивают друг друга. Две страны, теряющие по 5 – 7 тысяч солдат еженедельно. Посмотрим, что будет, мы еще не приняли решение", – высказался он.
То есть фактически риторика Трампа не изменилась с тех пор, как он призвал стороны остановиться там, где они есть. А это было 18 октября.
На вопрос, отменена ли встреча с Путиным, Трамп ответил:
Нет, я не хочу бесполезных встреч. Не хочу терять время. Поэтому увидим, что будет.
Трамп комментирует, встретится ли с Путиным: смотрите видео
В то же время российские СМИ акцентируют, что Трамп сказал так: "Я не говорил, что встреча с Путиным будет пустой тратой времени. На этом фронте происходит много событий. Мы сообщим вам в течение следующих двух дней".
Таким образом, можно сделать вывод, что встреча Трампа и Путина все же состоится.
Несмотря на это, Трамп все еще видит шанс на перемирие. Он ответил утвердительно, когда его спросили об этом. Но в очередной раз сосредоточился на том, что делает НАТО и что делал Байден.
"Да. Это жестокий взгляд, это жестокая война. Действительно ли это влияет на нас? Мы продаем им оборудование, мы продаем оборудование НАТО, а НАТО передает его Украине, но мы больше ничего не платим. Байден потратил 350 миллиардов долларов", – сказал лидер США.
Что писали о встрече Трампа и Путина накануне?
- 21 октября сообщили, что визит сторон в Венгрию не состоится. Рубио и Лавров тоже не встретятся.
- Также сначала Песков несколько дней назад, а затем Лавров недавно заявили: Россия не прекратит огонь немедленно, как призвал Трамп.
- Более того, Россия передала частное коммюнике, в котором сказано – по-прежнему хочет весь Донбасс. Иначе не остановит войну.