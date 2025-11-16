Встреча сорвалась после телефонного разговора между госсекретарем Марко Рубио и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Александра Стубба в интервью Associated Press.

В октябре Белый дом сообщил о запланированных переговорах Трампа и Путина в столице Венгрии, однако менее чем через неделю встреча была отменена. Решение приняли после телефонного разговора между госсекретарем Марко Рубио и главой МИД России Лавровым.

По словам Стубба, во время этого разговора Рубио, вероятно, убедился, что российская сторона не готова ни к каким уступкам. В такой ситуации, отметил финский президент, "нет смысла ставить президента Трампа в ситуацию, в которой он не получит ни сделки, ни чего-то другого".

Отмена встречи была еще одним примером стратегической ошибки россиян. У них была возможность, и они ее упустили,

– считает финский президент.

Стубб добавил, что именно гольф помог ему установить личный контакт с Трампом. По его мнению, хотя между Трампом и Зеленским отношения остаются напряженными, он и другие европейские руководители способны выполнять роль своеобразного посредника.

"Мы переводим президента Трампа президенту Зеленскому и наоборот", – сказал он.

Вместе с тем Стубб отметил, что когда речь идет о Путине, прямые и публичные переговоры с ним должен вести только один лидер – Трамп. Он также отметил, что ЕС в ближайшее время вряд ли будет открывать отдельный канал общения с Кремлем.

