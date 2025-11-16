Зустріч зірвалася після телефонної розмови між держсекретарем Марко Рубіо та міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Александра Стубба в інтерв’ю Associated Press.

У жовтні Білий дім повідомив про заплановані переговори Трампа і Путіна в столиці Угорщини, однак менш ніж через тиждень зустріч була скасована. Рішення ухвалили після телефонної розмови між держсекретарем Марко Рубіо та очільником МЗС Росії Лавровим.

За словами Стубба, під час цієї розмови Рубіо, ймовірно, переконався, що російська сторона не готова ні до яких поступок. У такій ситуації, зазначив фінський президент, "немає сенсу ставити президента Трампа в ситуацію, в якій він не отримає ні угоди, ні чогось іншого".

Скасування зустрічі було ще одним прикладом стратегічної помилки росіян. У них була можливість, і вони її змарнували,

– вважає фінський президент.

Стубб додав, що саме гольф допоміг йому встановити особистий контакт із Трампом. На його думку, хоча між Трампом і Зеленським стосунки залишаються напруженими, він та інші європейські керівники здатні виконувати роль своєрідного посередника.

"Ми перекладаємо президента Трампа президенту Зеленському і навпаки", – сказав він.

Разом із тим Стубб наголосив, що коли йдеться про Путіна, прямі й публічні переговори з ним має вести лише один лідер – Трамп. Він також зауважив, що ЄС найближчим часом наряд чи відкриватиме окремий канал спілкування з Кремлем.

