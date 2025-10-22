Деталі передає 24 Канал з посиланням на Clash Report.

Що сказав Трамп про зрив зустрічі з Путіним?

За словами лідера США, всі мирні угоди, які він укладав, були "серйозними та міцними", але "ця інша".

"Я сказав: Ідіть до лінії, до лінії бою, до самої лінії фронту. Потім відступіть, повертайтеся додому – нехай усі трохи відпочинуть. Бо є дві країни, які просто вбивають одна одну. Дві країни, що втрачають по 5 – 7 тисяч солдатів щотижня. Подивимось, що буде, ми ще не прийняли рішення", – висловився він.

Тобто фактично риторика Трампа не змінилася відтоді, відколи він закликав сторони зупинитися там, де вони є. А це було 18 жовтня.

На запитання, чи скасовано зустріч з Путіним, Трамп відповів:

Ні, я не хочу марних зустрічей. Не хочу гаяти час. Тож побачимо, що буде.

Трамп коментує, чи зустрінеться з Путіним: дивіться відео

Водночас російські ЗМІ акцентують, що Трамп сказав так: "Я не казав, що зустріч з Путіним буде марною тратою часу. На цьому фронті відбувається багато подій. Ми повідомимо вас протягом наступних двох днів".

Таким чином, можна зробити висновок, що зустріч Трампа та Путіна все ж відбудеться.

Попри це, Трамп усе ще бачить шанс на перемир'я. Він відповів ствердно, коли його запитали про це. Але вкотре зосередився на тому, що робить НАТО і що робив Байден.

"Так. Це жорстокий погляд, це жорстока війна. Чи справді це впливає на нас? Ми продаємо їм обладнання, ми продаємо обладнання НАТО, а НАТО передає його Україні, але ми більше нічого не платимо. Байден витратив 350 мільярдів доларів", – сказав лідер США.

Що писали про зустріч Трампа та Путіна напередодні?