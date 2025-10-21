Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.
Чого вимагають росіяни тепер?
Вони передали американцям приватне комюніке. Reuters стверджує, що це сталося минулими вихідними. Про це журналістам розповіли повідомили два американські чиновники та особа, знайома з ситуацією.
В комюніке повторено вимогу Росії взяти під контроль весь український Донбас, заявив один з американських чиновників, що фактично спростовує точку зору Трампа про те, що лінії фронту мають бути заморожені на їхніх попередніх місцях,
– ідеться в статті.
Довідка. Приватне комюніке – це неофіційний документ, призначений для повідомлення позиції однієї сторони іншій.
ЗМІ з посиланням на джерела інформують, що на закритій зустрічі із Зеленським 17 жовтня:
- американські чиновники запропонували Зеленському "запропонований Кремлем план відмови від Донбасу в обмін на невеликі частини Запорізької та Херсонської областей".
- А Росія повторила свою попередню позицію, висловлену в неофіційному документі, мовляв, війська НАТО не повинні бути розгорнуті в Україні в рамках будь-якої мирної угоди.
Світ прагне завершення війни, але Путін опирається
Очікувану зустріч між Путіним і Трампом скасували. Хоча перед тим ішлося, що зустрінуться Рубіо і Лавров, які обговорять деталі зустрічі лідерів.
Bloomberg опублікували план закінчення війни, який нібито готують Україна та ЄС. Він складається з 12 пунктів.