Чого вимагають росіяни тепер?

Вони передали американцям приватне комюніке. Reuters стверджує, що це сталося минулими вихідними. Про це журналістам розповіли повідомили два американські чиновники та особа, знайома з ситуацією.

В комюніке повторено вимогу Росії взяти під контроль весь український Донбас, заявив один з американських чиновників, що фактично спростовує точку зору Трампа про те, що лінії фронту мають бути заморожені на їхніх попередніх місцях,

Довідка. Приватне комюніке – це неофіційний документ, призначений для повідомлення позиції однієї сторони іншій.

ЗМІ з посиланням на джерела інформують, що на закритій зустрічі із Зеленським 17 жовтня:

американські чиновники запропонували Зеленському "запропонований Кремлем план відмови від Донбасу в обмін на невеликі частини Запорізької та Херсонської областей".

А Росія повторила свою попередню позицію, висловлену в неофіційному документі, мовляв, війська НАТО не повинні бути розгорнуті в Україні в рамках будь-якої мирної угоди.

Світ прагне завершення війни, але Путін опирається

Очікувану зустріч між Путіним і Трампом скасували. Хоча перед тим ішлося, що зустрінуться Рубіо і Лавров, які обговорять деталі зустрічі лідерів.

Bloomberg опублікували план закінчення війни, який нібито готують Україна та ЄС. Він складається з 12 пунктів.