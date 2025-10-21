Трамп закликав зупинити війну на нинішніх позиціях. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пропагандистську агенцію ТАСС.
Як у Росії відповіли на пропозицію Трампа?
Голова МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що з Вашингтона лунають заяви, що треба "негайно зупинитися", але "це означало б забути першопричини" війни.
Він також заявив, що здивовано сприйняв інформацію з американських ЗМІ про те, що його саміт з держсекретарем США Рубіо може бути перенесений.
Що пропонував Трамп?
Дональд Трамп одразу після того, як покинув Білий дім, висловився щодо зустрічі з Володимиром Зеленським у дописі у соцмережі Truth Social. За словами президента США, переговори з його українським колегою були "дуже цікавими та сердечними". Водночас Трамп заявив, що, як і у випадку з Путіним, він сказав Зеленському, що "настав час припинити вбивства й укласти угоду".
Володимир Зеленський погодився з Дональдом Трампом, що Україні та Росії варто зупинитися на нинішніх позиціях для початку мирних переговорів.
Водночас Кремль відкинув ідею зупинки військ по лінії зіткнення як можливого першого кроку до переговорів. Пєсков назвав подібні пропозиції "газетними повідомленнями".