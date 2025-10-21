Трамп закликав зупинити війну на нинішніх позиціях. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пропагандистську агенцію ТАСС.

Як у Росії відповіли на пропозицію Трампа?

Голова МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що з Вашингтона лунають заяви, що треба "негайно зупинитися", але "це означало б забути першопричини" війни.

Він також заявив, що здивовано сприйняв інформацію з американських ЗМІ про те, що його саміт з держсекретарем США Рубіо може бути перенесений.

Що пропонував Трамп?