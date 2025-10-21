Про це йдеться у короткому звіті, оприлюдненому Державним департаментом США. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.
Чому зустріч Лаврова і Рубіо відклали?
У документі зазначено, що Рубіо "наголосив на важливості майбутніх зустрічей як можливості для Москви та Вашингтона співпрацювати у просуванні довгострокового врегулювання російсько-української війни, відповідно до бачення президента Трампа".
Кремль зі свого боку охарактеризував розмову як «конструктивну», зазначивши, що сторони обговорили "можливі практичні кроки для реалізації домовленостей", яких досягли Трамп і Путін під час своєї розмови.
Однак, за даними джерела, знайомого із ситуацією, після цієї бесіди американські чиновники дійшли висновку, що позиція Росії все ще залишається надто жорсткою й мало змінилася. Наразі, за словами джерела, Рубіо навряд чи рекомендуватиме перенести зустріч Путіна і Трампа наступного тижня, але Рубіо та Лавров можуть знову виступити цього тижня.
Минуло понад два місяці з моменту, коли Трамп і Путін востаннє зустрічалися особисто – у місті Анкоридж, штат Аляска. Та розмова, що тривала майже три години, завершилася без конкретної угоди, хоча обидва лідери заявили про певний прогрес.
Відтоді президент Трамп неодноразово закликав Київ і Москву "негайно зупинити війну".
"Ви керуєтеся лінією фронту, де б вона не була. Інакше це занадто складно. Ви ніколи не зможете цього зрозуміти. Ви зупиняєтеся на лінії фронту", – сказав Трамп журналістам у суботу.
Рубіо і Лавров говорили телефоном
Рубіо планував зустрітися з Лавровим у четвер, 23 жовтня. Місце, де зустрінуться Рубіо тв Лавров, досі не відомо. Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков не вніс ясності в це питання.
Російські пропагандистські медіа інформували, що Лавров та Рубіо "незабаром" проведуть телефонну розмову. Увечері 20 жовтня МЗС Росії повідомило, що чиновники поговорили телефоном.