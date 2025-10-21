Про це йдеться у короткому звіті, оприлюдненому Державним департаментом США. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

Чому зустріч Лаврова і Рубіо відклали?

У документі зазначено, що Рубіо "наголосив на важливості майбутніх зустрічей як можливості для Москви та Вашингтона співпрацювати у просуванні довгострокового врегулювання російсько-української війни, відповідно до бачення президента Трампа".

Кремль зі свого боку охарактеризував розмову як «конструктивну», зазначивши, що сторони обговорили "можливі практичні кроки для реалізації домовленостей", яких досягли Трамп і Путін під час своєї розмови.

Однак, за даними джерела, знайомого із ситуацією, після цієї бесіди американські чиновники дійшли висновку, що позиція Росії все ще залишається надто жорсткою й мало змінилася. Наразі, за словами джерела, Рубіо навряд чи рекомендуватиме перенести зустріч Путіна і Трампа наступного тижня, але Рубіо та Лавров можуть знову виступити цього тижня.

Минуло понад два місяці з моменту, коли Трамп і Путін востаннє зустрічалися особисто – у місті Анкоридж, штат Аляска. Та розмова, що тривала майже три години, завершилася без конкретної угоди, хоча обидва лідери заявили про певний прогрес.

Відтоді президент Трамп неодноразово закликав Київ і Москву "негайно зупинити війну".

"Ви керуєтеся лінією фронту, де б вона не була. Інакше це занадто складно. Ви ніколи не зможете цього зрозуміти. Ви зупиняєтеся на лінії фронту", – сказав Трамп журналістам у суботу.

Рубіо і Лавров говорили телефоном