Про це пише 24 Канал із посиланням на NBC News.

Дивіться також США мають дещо пояснити: політолог зауважив дивний нюанс у переговорах

Що відомо про конкуренцію Рубіо та Віткоффа?

За інформацією видання спецпредставник Трампа неодноразово проводив міжнародні контакти з питань мирної угоди для України без відома Марко Рубіо. Зокрема навесні він домовився про особисту зустріч із президентом Франції Емманюелем Макроном. Про неї Рубіо дізнався випадково, і зміг потрапити лише після того, як отримав згоду від Віткоффа.

Подібна ситуація сталась і наприкінці листопада. Тоді спецпредставник Трампа організував зустріч з українськими посадовцями у Флориді після переговорів у Женеві. Рубіо дізнався про неї згодом – після звернення української сторони до його команди. Джерела видання зазначають, що держсекретаря фактично усунули від процесу, яким він мав би керувати.

Цілком очевидно, що Рубіо був виключений з цього процесу. Він мав би бути тим, хто керує всім цим,

– пише видання.

Водночас напруження між Віткоффом, Рубіо та посадовцями Держдепу викликають питання безпеки, зокрема під час поїздок спецпредставника до Росії. В адміністрації Трампа висловлюють занепокоєння через використання Віткоффом власного літака, який не обласднаний захищеними каналами зв'язку.

Втім, у Білому домі запевняють, що Марко Рубіо та Стів Віткофф працюють узгоджено й спільно докладають зусиль аби припинити війну в Україні.

Що відомо про мирні перемовини в США?