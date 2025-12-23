Про це пише 24 Канал із посиланням на NBC News.
Що відомо про конкуренцію Рубіо та Віткоффа?
За інформацією видання спецпредставник Трампа неодноразово проводив міжнародні контакти з питань мирної угоди для України без відома Марко Рубіо. Зокрема навесні він домовився про особисту зустріч із президентом Франції Емманюелем Макроном. Про неї Рубіо дізнався випадково, і зміг потрапити лише після того, як отримав згоду від Віткоффа.
Подібна ситуація сталась і наприкінці листопада. Тоді спецпредставник Трампа організував зустріч з українськими посадовцями у Флориді після переговорів у Женеві. Рубіо дізнався про неї згодом – після звернення української сторони до його команди. Джерела видання зазначають, що держсекретаря фактично усунули від процесу, яким він мав би керувати.
Цілком очевидно, що Рубіо був виключений з цього процесу. Він мав би бути тим, хто керує всім цим,
– пише видання.
Водночас напруження між Віткоффом, Рубіо та посадовцями Держдепу викликають питання безпеки, зокрема під час поїздок спецпредставника до Росії. В адміністрації Трампа висловлюють занепокоєння через використання Віткоффом власного літака, який не обласднаний захищеними каналами зв'язку.
Втім, у Білому домі запевняють, що Марко Рубіо та Стів Віткофф працюють узгоджено й спільно докладають зусиль аби припинити війну в Україні.
Що відомо про мирні перемовини в США?
22 грудня спецпредставник Трампа Стів Віткофф заявив, що Росія нібито продовжує наполягати на дипломатичному мирному врегулюванні війни в Україні.
Віткофф повідомив, що російський спецпосланець Дмитрієв провів "продуктивні та конструктивні зустрічі" з американською делегацією щодо мирної угоди США.
Крім того, Віткофф відзначив, що Росія "високо цінує зусилля та підтримку США" у питанні завершення "українського конфлікту".