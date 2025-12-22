Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на допис Віткоффа в X 22 грудня.

Що сказав Віткофф про переговори з Росією?

Віткофф заявив, що протягом останніх двох днів у Флориді російський спецпосланець Кирило Дмитрієв провів "продуктивні та конструктивні зустрічі" з американською делегацією для просування мирного плану президента Трампа щодо України.

Разом із Віткоффом на переговорах був зять Трампа Джаред Кушнер та співробітник Білого дому Джош Грюнбаум.

Росія залишається повністю відданою досягненню миру в Україні. Росія високо цінує зусилля та підтримку Сполучених Штатів у врегулюванні українського конфлікту та відновленні глобальної безпеки,

– заявив спецпосланець американського президента.

Що сказав Дмитрієв?

Тим часом сам Кирило Дмитрієв майже ніяк не прокоментував результати переговорів та заяви Віткоффа. Він лише натякнув, що наступна зустріч з американцями нібито пройде у Москві.

Дякую, Маямі. Наступного разу – Москва,

– написав росіянин.

А ще опублікував своє фото у футболці з написом "Next time in Moscow", відсилаючись до фрази Путіна на переговорах в Анкориджі.

Також Дмитрієв відповів на питання, чи заважають "розпалювачі війни" проведенню переговорів.

"Не змогли", – сказав той.

Мирні переговори: останні новини