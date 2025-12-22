Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Виткоффа в X 22 декабря.
Смотрите также Выглядит очень плохо, – политолог разобрал, какие сигналы Путин посылает россиянам
Что сказал Виткофф о переговорах с Россией?
Уиткофф заявил, что в течение последних двух дней во Флориде российский спецпосланник Кирилл Дмитриев провел "продуктивные и конструктивные встречи" с американской делегацией для продвижения мирного плана президента Трампа по Украине.
Вместе с Уиткоффом на переговорах был зять Трампа Джаред Кушнер и сотрудник Белого дома Джош Грюнбаум.
Россия остается полностью преданной достижению мира в Украине. Россия высоко ценит усилия и поддержку Соединенных Штатов в урегулировании украинского конфликта и восстановлении глобальной безопасности,
– заявил спецпосланник американского президента.
Что сказал Дмитриев?
Между тем сам Кирилл Дмитриев почти никак не прокомментировал результаты переговоров и заявления Виткоффа. Он лишь намекнул, что следующая встреча с американцами якобы пройдет в Москве.
Спасибо, Майами. В следующий раз – Москва,
– написал россиянин.
А еще опубликовал свое фото в футболке с надписью "Next time in Moscow", отсылаясь к фразе Путина на переговорах в Анкоридже.
Также Дмитриев ответил на вопрос, мешают ли "разжигатели войны" проведению переговоров.
"Не смогли", – сказал тот.
Мирные переговоры: последние новости
19 – 21 декабря в Майами прошли переговоры США, Украины и Европы, а также отдельно США и России. Во время встречи стороны сосредоточились на четырех ключевых документах: дальнейшей проработке 20-пунктного плана; согласовании многостороннего рамочного соглашения о гарантиях безопасности; согласовании позиций по двустороннему соглашению о гарантиях безопасности от США; проработке экономического плана развития Украины.
Тем временем во Франции заявили, что скоро определят формат вероятной встречи Путина и Макрона. О переговорах будет сообщено Украине и европейским партнерам.
В то же время Россия не проявляет никаких реальных признаков для окончания войны. Там наоборот отвергают предложения Украины и Европы об изменениях в мирном плане США, утверждая, что они не улучшают перспективы мира.