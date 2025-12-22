Об этом 24 Каналу рассказал политолог Игорь Чаленко, предположив, что Путин не достиг того, чего хотел на международной арене, поэтому он возвращается к запугиванию и угрозам. Все это свидетельствует о его желании продолжить войну.

Какие сигналы Путин посылает россиянам?

По словам политолога, стоит обратить внимание не только на заявления Путина, но и на его вид во время ответа пропагандистским журналистам.

Он имеет очень плохой вид. Такое впечатление, что он отвечает 4 – 5 часов и его просто надо "вывести". Он снова вспоминал о Зеленском и "госперевороте" в 2014 году. Но ведь где Зеленский, а где 2014 год? А где в его логике Крым? Он его "потерял",

– подчеркнул он.

Чаленко подчеркнул, что все "фантастические" заявления российского диктатора свидетельствуют лишь об одном – Путин стремится настраивать россиян на продолжение войны. Его логика очевидна – Россия, якобы, не отказывается от мирных переговоров, но должны быть устранены "первопричины" войны, поэтому россияне будут воевать сколько угодно.

Интересно! Политолог Игорь Рейтерович заметил, что сейчас у Путина тихая истерика. Политолог обратил внимание на то, что диктатор во время "прямой линии" продолжил говорить о захвате Купянска и убеждать, что российская армия наступает.

Поскольку Путину не удалось "переманить" американцев на свою сторону, учитывая остановку поддержки Украины, он продолжит пугать "страшными" последствиями войны.

"Сейчас есть пропагандистская обертка и поддержка мысли о "войне до бесконечности". Мы услышим еще огромный пакет ерунды. Будет снова тема про "Орешник", запугивание Европы войной и т.д.", – сказал политолог.

Чаленко подытожил, что из-за этого Украине нужно продолжать "форсировать" Соединенные Штаты. От Трампа уже есть призывы о конфискации российских обездвиженных активов, также заметно подготовку к введению новых санкций против России.

Последние заявления Путина: кратко