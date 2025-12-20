Это позволяет российскому диктатору выдвигать новые циничные условия. Но, как заметил в эфире 24 Канала политолог Игорь Рейтерович, риторика Путина не всегда однозначна.

Какая идея Кремля провалилась?

С одной стороны Путин всегда убеждает, что российская армия наступает. Впрочем он не уточняет сколько квадратных метров удается захватить и какой ценой это обходится. Несмотря на это, глава Кремля настаивает, что инициатива якобы на их стороне.

То, что у Путина сейчас тихая истерика – это факт. Что можно говорить о человеке, который во время "прямой линии" продолжает убеждать, что Купянск якобы под их контролем. При этом даже российские блогеры подтверждают, что ничего подобного нет,

– отметил политолог.

С другой стороны, Путин понимает, что долго так продолжаться не может. Уже с 2026 года ему придется объявлять мобилизацию, потому что набора в армию не будет. Экономика также стоит на грани, а в его рассказы о росте ВВП уже никто не верит. Даже официальная статистика подтверждает, что получить рост в таких условиях невозможно.

Россияне уменьшают цены на нефть, потому что на нее сейчас нет такого спроса как раньше. Поэтому у Путина паника и серьезный выбор. Он пытается дожать Украину или тогда вообще не знает, что делать дальше и чем все для него закончится.

К тому же Украина получила кредит на 90 миллиардов евро. Путин надеялся, что этого никогда не произойдет и он "торжествует" во время "прямой линии". Но средства все-таки выделили, поэтому российский диктатор не смог повлиять на настроения в Европе,

– добавил Игорь Рейтерович.

Справочно! Евросоюз одобрил пакет помощи Украине в размере 90 миллиардов евро. Его предоставят кредитом под 0%. Это рекордная сумма, которую разделят на два года. Средства пойдут на оборону и государственный бюджет.

