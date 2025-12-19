Об этом он сказал на своей "прямой линии". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пропагандистов РИА Новости.

Смотрите также "Чего стоять на пороге – заходи в дом": Путина зацепил визит Зеленского в Купянск

Что Путин думает об убийствах украинцев?

Кремлевский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия не считает себя виновной в смертях украинцев, поскольку "не Москва начинала эту войну".

Он снова пожаловался, что Россию обманули и заставили применить силу против Украины, но первым войну начал "киевский режим при поддержке западных сил".

Путин убежден, что Трамп искренне желает закончить войну в Украине. Он заявил, что Россия согласилась на компромисс, предложенный США, а теперь на него должна согласиться Украина.

Путин не видит желания Украины заканчивать войну