По словам Путина, стела, возле которой снимал видео Зеленский, расположена якобы далеко от города. Об этом передает 24 Канал, со ссылкой на росСМИ.

Что сказал Путин?

Путин высмеял президента Украины. Он заявил, что Владимир Зеленский "хорошо сыграл свою роль".

Стела находится в километре от самого Купянска. Чего стоять? Заходи в дом, если Купянск под вашим контролем,

– прокомментировал российский диктатор.

Путин о визите Зеленского в Купянск: смотрите видео

Что известно о визите Зеленского в Купянск?

Зеленский посетил Купянское направление 12 декабря. Он отметил, что украинские военные там достигают результатов для страны.

Президент добавил, что успехи на фронте важны для достижения результатов в дипломатии, ведь сильные позиции внутри страны усиливают переговорные позиции по завершению войны.

Что известно об обороне на Купянском направлении?