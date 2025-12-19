За словами Путіна, стела, біля якої знімав відео Зеленський, розташована нібито далеко від міста. Про це передає 24 Канал, з посиланням на росЗМІ.
Що сказав Путін?
Путін висміяв президента України. Він заявив, що Володимир Зеленський "добре зіграв свою роль".
Стела знаходиться в кілометрі від самого Куп'янська. Чого стояти? Заходь у дім, якщо Куп’янськ під вашим контролем,
– прокоментував російській диктатор.
Путін про візит Зеленського до Куп'янська: дивіться відео
Що відомо про візит Зеленського у Куп'янськ?
Зеленський відвідав Куп’янський напрямок 12 грудня. Він відзначивши, що українські військові там досягають результатів для країни.
Президент додав, що успіхи на фронті важливі для досягнення результатів у дипломатії, адже сильні позиції всередині країни підсилюють переговорні позиції щодо завершення війни.
Що відомо про оборону на Куп'янському напрямку?
Операція зі звільнення Куп'янська розпочалася у вересні 2025 року і складається з двох етапів: знищення логістичних шляхів противника та зачистка міста.
Ворожі підрозділи в Куп'янську перебувають у повному оточенні, а спроби прориву приречені на провал – українські сили продовжують зачистку міста.