Снігу на свята не очікується. Про це повідомляє 24 Канал з посилання на синоптика Віталія Постриганя.
Що відомо про погоду на різдвяні свята?
За прогнозами синоптика, атмосферна ситуація 24 грудня почне змінюватися. Середньодобова температура опуститься нижче 0°С.
На початку різдвяного тижня, 22 – 23 грудня, над Скандинавією та Норвезьким морем сформується новий антициклон із холодним повітрям. Проте значних змін у погоді поки не очікується: температура коливатиметься від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла.
Далі синоптики прогнозують різке вторгнення арктичного холоду. Сталі заметілі та сніговий покрив очікувати не варто, лише подекуди можливий невеликий сніг.
Рух арктичного циклону Європою / фейсбук Віталія Постриганя
Якою буде погода 20 грудня?
За даними синоптиків, впродовж доби 20 грудня в Україні переважатиме хмарна погода. Жодних опадів не прогнозують, однак буде туман.
У західних і південних областях удень стовпчики термометрів піднімуться від 1 до 6 градусів тепла. Водночас в Криму очікується до 10 градусів тепла.