Снігу на свята не очікується. Про це повідомляє 24 Канал з посилання на синоптика Віталія Постриганя.

Що відомо про погоду на різдвяні свята?

За прогнозами синоптика, атмосферна ситуація 24 грудня почне змінюватися. Середньодобова температура опуститься нижче 0°С.

На початку різдвяного тижня, 22 – 23 грудня, над Скандинавією та Норвезьким морем сформується новий антициклон із холодним повітрям. Проте значних змін у погоді поки не очікується: температура коливатиметься від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла.

Далі синоптики прогнозують різке вторгнення арктичного холоду. Сталі заметілі та сніговий покрив очікувати не варто, лише подекуди можливий невеликий сніг.



Рух арктичного циклону Європою / фейсбук Віталія Постриганя

Якою буде погода 20 грудня?