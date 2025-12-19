Снега на праздники не ожидается. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на синоптика Виталия Постриганя.
Что известно о погоде на рождественские праздники?
По прогнозам синоптика, атмосферная ситуация 24 декабря начнет меняться. Среднесуточная температура опустится ниже 0°С.
В начале рождественской недели, 22 – 23 декабря, над Скандинавией и Норвежским морем сформируется новый антициклон с холодным воздухом. Однако значительных изменений в погоде пока не ожидается: температура будет колебаться от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.
Далее синоптики прогнозируют резкое вторжение арктического холода. Метели и снежный покров ожидать не стоит, лишь кое-где возможен небольшой снег.
Движение арктического циклона по Европе / фейсбук Виталия Постриганя
Какой будет погода 20 декабря?
По данным синоптиков, в течение суток 20 декабря в Украине будет преобладать облачная погода. Никаких осадков не прогнозируют, однако будет туман.
В западных и южных областях днем столбики термометров поднимутся от 1 до 6 градусов тепла. В то же время в Крыму ожидается до 10 градусов тепла.