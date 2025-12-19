Все они принадлежат компании "Лукойл". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на источники в СБУ.

Смотрите также СБУ впервые атаковала танкер России в нейтральных водах Средиземного моря

Какие последствия удара по нефтедобывающей платформе России?

Дальнобойные дроны Центра специальных операций "Альфа" СБУ снова ударили по нефтедобывающей платформе России в Каспийском море.

Третьим пораженным объектом за последние недели стала буровая установка на месторождении "Ракушечное" имени Валерия Грайфера. Она также принадлежит российской компании "Лукойл".

Как сообщил информированный источник в СБУ, с бортовой камеры беспилотника видно успешное попадание в район газотурбинной установки платформы.