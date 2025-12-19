Так, на химпредприятии "Тольяттиазот" прозвучало по меньшей мере взрывов. На заводе вспыхнул пожар. Дорога к нему перекрыта, передает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

Смотрите также "Орешник" якобы развернули в Беларуси: почему это угроза не только для Украины

Что известно об ударе по ТОАЗу?

В сети пишут, что жителей города призвали сидеть дома. В то же время отмечают и то, что якобы было попадание в агрегат, а не хранилище, и выбросов аммиака нет.

ПАО "Тольяттиазот" – это химическая компания, входящая в десятку крупнейших в мире производителей аммиака. Также она производит карбамид, метанол и другие азотные химикаты.

Проектная мощность аммиачного завода составляет около 3 миллионов тонн в год. Поэтому предприятие является стратегически важным для химической промышленности России и экспорта удобрений.

К слову, этой ночью громко было и в Орле. Там под ударом была местная ТЭЦ. Губернатор области подтвердил повреждение объекта коммунальной инфраструктуры города. Он предупредил о возможных ограничениях тепло- и энергоснабжения и горячей воды в Советском районе города Орла.

Что известно о последних ударах Украины по России?