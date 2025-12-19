Так, на хімпідприємстві "Тольяттіазот" пролунало щонайменше вибухів. На заводі сталася пожежа. Дорогу до нього перекрито, передає 24 Канал із посиланням на росЗМІ.
Що відомо про удар по ТОАЗу?
У мережі пишуть, що мешканців міста закликали сидіти вдома. Водночас зазначають і те, що нібито було влучання в агрегат, а не сховище, і викидів аміаку немає.
ПАТ "Тольяттіазот" – це хімічна компанія, що входить до десятки найбільших у світі виробників аміаку. Також вона виготовляє карбамід, метанол та інші азотні хімікати.
Проєктна потужність аміачного заводу становить близько 3 мільйонів тонн на рік. Тому підприємство є стратегічно важливим для хімічної промисловості Росії та експорту добрив.
До слова, цієї ночі гучно було і в Орлі. Там під ударом була місцева ТЕЦ. Губернатор області підтвердив пошкодження об'єкта комунальної інфраструктури міста. Він попередив про можливі обмеження тепло- та енергопостачання та гарячої води у Радянському районі міста Орла.
Що відомо про останні удари України по Росії?
- У ніч проти 18 грудня у порту Ростова внаслідок удару загорівся танкер – загинули двоє членів екіпажу, ще троє зазнали поранень, пожежу ліквідували.
- У ніч проти 17 грудня Сили оборони України завдали ударів по нафтопереробному заводу "Славянский" у Слов'янську-на-Кубані, а також по нафтобазі "Николаєвская" в Ростовській області Росії.
- У ніч проти 16 грудня хімзавод "Дорогобуж" у Смоленській області Росії повторно атакували. Підприємство спеціалізується на виробництві хімічної продукції, яка може використовуватися для виготовлення вибухових речовин.