Про це пише 24 Канал із посиланням на моніторинговий ресурс Exilenova+.

Дивіться також Серія вибухів прогриміла у Слов'янську-на-Кубані у Росії: під ударами, ймовірно, місцевий НПЗ

Що відомо про атаку на Росію?

Низка телеграм-каналів розповіла про атаку невідомих ракет на міста Росії. Зокрема, гучно було в Орлі.

В Орлі пролунали вибухи: дивіться відео свідків

Моніторингові ресурси заявляють, що під ударом була орловська ТЕЦ. Під час атаки у місті зафіксували перебої з електропостачанням. Світло також зникло у Ростові.

У мережі показали момент удару по Орлу: дивіться відео очевидців

Гучно було й в Ростові: дивіться відео

Вибухи чули жителі Воронежа: дивіться відео свідків

Де в Росії атакували останнім часом?