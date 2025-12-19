Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на мониторинговый ресурс Exilenova+.
Что известно об атаке на Россию?
Ряд телеграмм-каналов рассказал об атаке неизвестных ракет на города России. В частности, громко было в Орле.
В Орле прогремели взрывы: смотрите видео свидетелей
Мониторинговые ресурсы заявляют, что под ударом была орловская ТЭЦ. Во время атаки в городе зафиксировали перебои с электроснабжением. Свет также исчез в Ростове.
В сети показали момент удара по Орлу: смотрите видео очевидцев
Громко было и в Ростове: смотрите видео
Взрывы слышали жители Воронежа: смотрите видео свидетелей
Где в России атаковали в последнее время?
Напомним, что в Ростовской области России беспилотники атаковали, вызвав взрывы в Ростове-на-Дону, Батайске и Таганроге, при этом погибли двое членов экипажа судна.
В минобороны врага заявили об уничтожении 47 украинских дронов, но Украина пока не комментировала эти сообщения.
Кроме того, Силы обороны Украины нанесли удары по нефтеперерабатывающему заводу "Славянский" в Славянске-на-Кубани, а также по нефтебазе "Николаевская" в Ростовской области России.