Что известно об атаке на Россию?

Ряд телеграмм-каналов рассказал об атаке неизвестных ракет на города России. В частности, громко было в Орле.

Мониторинговые ресурсы заявляют, что под ударом была орловская ТЭЦ. Во время атаки в городе зафиксировали перебои с электроснабжением. Свет также исчез в Ростове.

Где в России атаковали в последнее время?