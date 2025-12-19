Анна Зубко – бельгийка с украинскими корнями. В 2022 году она на границе с Польшей помогала украинским беженцам, но поняла, что этого мало и начала ездить на передовую в Херсон. Впоследствии Анна подалась на вакансию оператора дронов в 505 батальон морской пехоты.

Женщина родилась с одной ногой, и это не помешало ей присоединиться к армии. Анна дважды была на грани между жизнью и смертью – впала в кому и пережила клиническую смерть. Но это не останавливает женщину в ее цели – защитить Украину. Больше об истории Анны – читайте в интервью 24 Канала.

Интересно Общества, изменены войной: кто формирует новые правила и ценности на фронте и в тылу

Вы стали волонтеркой в 2022 году, а затем украинской морской пехотинкой. Могли бы вы рассказать подробнее?

Я начала как волонтер в начале войны, работала со многими фондами и волонтерами со всего мира. Мы начали организовывать много конвоев и доставлять помощь. Первый раз это был груз на 100 тонн. Это было очень много. Потом я была на границе в Польше, чтобы эвакуировать семьи беженцев из Украины, которые пытались выехать в другие страны.

В течение трех месяцев вместе с волонтерами я помогала тысячам семей найти безопасные пути и страны, где они могли бы жить в спокойствии. После этого я начала ездить на передовую в Херсоне. Это были мои первые большие воспоминания о влюбленности в город, и это было очень опасно. И до сих пор опасно. Сейчас мы называем этот город "дроновое сафари". Каждый день было очень трудно из-за большого количества машин, дронов и других опасностей.

Там я встретила 37-ю бригаду и начала помогать им как волонтер. После этого подала заявку на объявление 505 батальона о должности оператора дронов. Я спросила, возможно ли иностранцам вступить в Вооруженные силы Украины. Командование ответило, что это возможно, и они посмотрят. Через три дня я спросила, возможно ли иностранцам с одной ногой вступить в ВСУ. Он ответил, что возможно.

Полное интервью с военной: смотрите видео

Вы готовились шаг за шагом с протезом?

Да. Мы встретились 7 октября прошлого года в "особый" день. Это был день рождения Владимира Путина. Я подписала годовой контракт за несколько часов. Символично. Мы решили, что это возможно, и я начала подготовку, чтобы стать оператором дронов. На фронте наши позиции очень близко к россиянам – иногда всего 3 – 5 километров. Поэтому могут случиться опасные ситуации, когда надо быстро убегать от россиян.

С моей ногой меня не могли разместить так близко к позициям, потому что в грязи я могла погибнуть сама. Мы обсудили, чем хочу заниматься и что поддерживать. Я сказала, что хочу заниматься логистикой, налаживать контакты с медиа, например с вами, повышать видимость и обеспечивать подразделение автомобилями, генераторами, Starlink, EcoFlow и другим.

Я начала все учить, потому что раньше не знала, что такое EcoFlow или Starlink. Поэтому это не только о сборе средств, но и о понимании позиций и того, что делает моя бригада на всех участках фронта, которые мы защищаем, защищая гражданских и семьи в нашей стране. Мне пришлось много учиться, и я до сих пор говорю, что я не морская пехотинка – я каждый день стараюсь ею быть.

Сегодня вы в Киеве пытаетесь собрать средства. Не могли бы вы кратко объяснить, на что именно?

Да, сейчас на линии фронта очень сложно, поскольку фронт изменился. Раньше речь шла только об артиллерии и бомбардировках. Сейчас ежедневно есть ракеты, дроны, fpv-дроны с оптоволокном, которые уничтожают наши машины и позиции. Не только нашей бригады – такую же проблему имеют многие подразделения.

Не пропустите! Артиллеристы 37-й бригады морской пехоты собирают на антенну Cobra. Приобщиться к сбору можно по ссылке.

Это все очень сложно, и именно по этой причине мы начали работать с роботами "Термит" для эвакуации и поставки боеприпасов и обеспечения позиций. Во-первых, чтобы не подвергать военных риску и, во-вторых, защитить всех нас. Поэтому сейчас нам ежедневно крайне нужны Starlink, EcoFlow, генераторы и термобелье, потому что становится очень холодно.

А как насчет иностранцев, если они хотят помочь вам из-за рубежа? Как они могут это сделать?

Каждый человек за рубежом может помочь. Вы можете самостоятельно собирать средства и отправить Starlink. Это возможно. Есть волонтеры, которые присылают из Германии, Польши и Швеции. Кстати, можно сделать небольшие посылки с одеждой и едой. Я понимаю, что некоторые люди не хотят присылать деньги на дроны, и я это уважаю.

Конечно, некоторые люди хотят помочь, и я говорю – да. Если вы хотите отправить небольшую посылку с одеждой или едой из Германии, Америки или откуда угодно, это возможно. Это можно сделать по почте или через волонтеров в конвое. Мы все доставим прямо на передовую.

На каком направлении вы находитесь?

Сейчас мы находимся в районе Курахово в Донецкой области, а также продолжаем воевать в Днепропетровской области в районе Новопавловки. Последние два месяца мы были возле Покровска. Это было очень напряженно, потому что ежедневно было 20 дронов. Когда я пошла в туалет, увидела FPV-дрон и поняла, что не хочу погибнуть так. Это было очень страшно. Нам пришлось немного отойти назад.

Как бы вы в целом описали ситуацию на передовой? Меняется ли она за последний год? Становится ли хуже? Особенно на фоне мирных переговоров между Украиной, США и Россией.

Сейчас очень трудно, потому что в Украине существуют два мира. Мир людей и политики, правительства и всего остального, где есть коррупция, но она есть везде. Мы всегда критикуем Киев, но в Бельгии, Франции и других странах также есть коррупция. Поэтому это, конечно, большая проблема, но не только для нас.

Относительно мирного плана от США, то мы в него не верили. Единственное, что мы сейчас видим и с чем должны бороться, это то, что линия фронта ежедневно расширяется. Не хватает людей. У нас не хватает снабжения и боеприпасов. Мы не могли защитить себя.

Так что, ситуация значительно сложнее, чем раньше. Теперь, если пойти, например, в больницу в Запорожье или Днепре, то ежедневно можно увидеть более ста военных с ампутациями из-за мин и дронов. Это уже другой уровень потерь. На передовой очень страшно встречать дроны. Сейчас это одна из самых больших проблем. Мы должны сделать шаги, чтобы остановить господство дронов в небе, в частности закрыть небо над всей страной для защиты гражданских.

Мы должны понимать, что Владимир Путин никогда не остановится. Нам нужно быть сильнее и переходить от слов к реальным действиям. Это не страшно назвать своим именем: это (война России против Украины, – 24 Канал) – геноцид. По моему мнению, если люди этого не видят, не реагируют и ничего не делают, то они становятся на сторону агрессора.

Вы единственная иностранка в вашей бригаде?

В моей бригаде есть еще британцы. Возможно, несколько, но не много, потому что иностранцам очень сложно вступить в украинскую армию. Кстати, они говорят: "у тебя украинская кровь".

Как вы общаетесь, и как развивалось ваше общение с солдатами и генералами?

Несколько лет назад я начала немного разговаривать на украинском. Ранее, когда была волонтеркой, я шесть месяцев училась украинскому языку в университете во Львове. Для меня это не просто поездка в Украину, чтобы помочь. Я чувствую, что это мое место, что это будет мой дом навсегда.

Я не знала, что имею украинскую кровь от дедушки. Когда я впервые приехала в Украину, то поняла – я должна остаться здесь и ежедневно делать все возможное вместе с моими собратьями и сестрами.

В начале было очень сложно говорить, потому что я много не понимала, но вопрос от командования морской пехоты был в том, что внутри подразделения нужно общаться с собратьями на украинском. Я сказала, что у нас есть переводчик. С Google Translate должно было все получиться. Поэтому в начале я много пользовалась переводчиком на телефоне.

В течение около 6 месяцев в моей бригаде многие солдаты говорили только на украинском, а английским владели единицы. Итак, я слышала украинскую речь постоянно, слушала ее ежедневно и каждый вечер. Теперь я могу разговаривать на украинском, общаться с собратьями по телефону. Иногда они присылают мне 4-минутные голосовые сообщения на украинском на разные темы. Я очень счастлива, что понимаю их. Иногда я не понимаю некоторые слова, но учусь.

Вы несколько лет назад узнали, что ваш дедушка родом из Запорожья. Расскажите, как это было. Возможно, именно поэтому у вас есть эта связь с Украиной, которую вы не можете объяснить?

Я была брошена. Родилась в Польше. Искала свою биологическую семью и нашла ее через 26 лет. И так я нашла маму, папу, брата, сестер. Сейчас у меня 18 братьев и сестер – это невероятно.

В Бельгии меня звали Анна-Катрина Маньет, а потом, когда я приехала в Украину, и мы начали приближаться к Бахмуту и другим местам, ко мне обращались некоторые военные. Они сказали мне: "Анна, тебе следует быть казачкой". Я ответила, что я польская девушка. Они настояли назвать свое настоящее имя. Я объяснила, что знаю его из Польши, потому что нашла свою биологическую семью – Анна-Наталья Каторжина-Зубко.

Они сказали, что это украинское имя. Я ответила, что нет. Я не знала. Они посоветовали спросить маму. Я сказала, что могу это сделать, потому что нашла ее. Она подтвердила, что мой дедушка был украинцем. Он умер, но у меня есть доля украинской и польской крови. Это невероятно.

А когда я поговорила об этом с отцом, то он сказал: "может ты действительно хочешь пойти в армию". Я еще с 6 лет мечтала быть военной. Ежедневно тренировалась, по ночам спала на полу, когда была маленькой, а родители не позволяли.

На полу, чтобы подготовиться к армии?

Да, с шести до восемнадцати лет. Я никому не говорила, но родители в Бельгии всегда замечали моменты, когда я спала на полу. Я хотела быть самой сильной девушкой, заниматься спортом и быть готовой к армии. Когда мне было 18, полковник, сержант и другие хотели взять меня, но по правилам Бельгии с моей ногой это оказалось невозможным.

Вы родились с одной ногой?

Да, я родилась с одной ногой. Возможно, это из-за радиации от Чернобыля, которая попала в Польшу, Беларуси, Румынии и частично в Бельгию, и вызвала проблемы с щитовидной железой и врожденные пороки у многих детей между 1990 и 2000 годами.

Мы чувствуем эту разницу. Украина была частью моей истории, возможно, из-за моей ноги. После того как мама еще и сказала, что мой дедушка был частично украинцем, то я чувствую гордость и поняла, что нашла свое место. Это ощущение, когда ты точно знаешь, чем должен заниматься в жизни, и не сомневаешься в будущем и хочешь остаться здесь навсегда.


Анна Зубко / Инстаграм военной

Когда вы говорите, что нашли то, чем хотите заниматься всю жизнь, что это – защищать Украину или просто остаться здесь? Какая конечная цель?

Это забавно, потому что когда мне пришлось заключать новый контракт в бригаде, потому что предыдущий закончился, я заключила контракт на 10 лет. Моя главная цель – остаться в армии надолго, потому что это действительно мое место. Мне это нравится, потому что я чувствую, что делаю что-то не только для военных, но и для гражданских. Я очень счастлива, потому что это мое призвание еще с детства. Кстати, это часть моего родового наследства, возможно, в моей крови. Не знаю, как это объяснить.

Трудно думать о завтрашнем дне. Несколько дней назад, всего в 10 километрах от линии фронта, мы сталкивались с дронами и могли погибнуть. Хотя я не планирую ничего на будущее, но после окончания войны, после нашей победы, хочу заниматься разминированием. Я хочу продолжать защищать и оборонять нашу страну, детей, родителей, матерей – всех. Да, у меня всего одна нога, но это не проблема для меня.

Когда я вижу ветеранов, которые возвращаются с ампутированными руками или ногами, я не могу стоять в стороне. Это большая часть моих ценностей. Не думаю, что смогу работать на обычной работе.

Кстати, я считаю, что для разминирования Украины и части территорий может понадобиться около 50 лет. Поэтому после этого нам понадобится много людей, которые будут выполнять определенную работу, чтобы продолжать поддерживать Украину.

А сколько раз вы были между жизнью и смертью? И когда вам удавалось выжить, что вы чувствовали после этого?

В начале войны я была на границе и забыла о своем протезе. Обычно человек с ампутацией должен носить протез в день, а на ночь снимать его и делать перерыв на определенное время для отдыха. Это нужно для ноги. Но иногда я не снимала протез по пять дней. Начались осложнения. Уже через месяц каждый день, когда снимала протез, я видела кровь и кожа начала повреждаться.

Это было очень болезненно, поэтому я позвонила отцу в Бельгию. Сказала, что мне страшно из-за этого, но я видела семьи из Мариуполя.

Я помню одну семью. Они пришли ко мне. У них две собаки, двое детей. Они не имели ни сумок, ни одежды, ни вещей. Я спросила, что с ними случилось. Они выходили из дома в Мариуполе, чтобы погулять со своими собаками. И всего через две секунды после этого россияне бомбили здание – все внутри погибли. Они добрались до линии фронта, до границы.

Я сказала отцу, что мои страдания – ничто. Я не могу сосредотачиваться на себе, потому что вижу слишком много страданий. Я должна помогать и продолжать делать свое дело. В моей жизни все в порядке, и я серьезно забываю о себе.

Однажды случилось так, что я упала. Тогда меня забрала скорая в больницу в Польше. Сначала меня не хотели принимать и посоветовали таблетки, но потом врач сказал, что я могу умереть этой ночью. Я подумала, что это точно была шутка, а он объяснил – это сепсис. Я могла умереть ночью или через несколько часов, если ничего не сделать внутривенно.

Меня доставили в центр с украинскими беженцами, но там не было никаких возможностей для реанимации. Мне сказали, если ничего не сделать сейчас, тогда я точно умру. Мне сказали, что не имеют возможности помочь и вернуть меня. Я ответила, что все в порядке.

Всю ночь я была в шаге от септического шока. У меня началась гипотермия. Я впала в кому. Когда утром проснулась, врач замолчал и взял меня за руку. Я спросила, что происходило, – я боролась между жизнью и смертью.

Врач сказал, что теперь нужно отдохнуть и дать себе определенное время. Я сняла протез, потому что из-за инфекции не могла его снова надевать, села в кресло колесное. И когда автобус с беженцами подъехал на стоянку, я взяла рюкзак, положила его на себя в тележку и сказала, чтобы они толкали меня к автобусу.

Я взяла все рюкзаки и продолжила двигаться после той ночи. Для меня это было так. Я не думала о том, что я умирала и выжила. Я была очень благодарна, что жива, но сразу подумала, что должна что-то делать.

Второй раз это было год назад в Краматорске. Я эвакуировала раненых, снова началась инфекция, но я снова проигнорировала это. На скорой меня довезли до больницы, после чего я вернулась в Краматорск. А однажды, когда мы были в больнице, ко мне подошли люди с креслами колесными и сказали, что хотят меня забрать. Я была очень бледная, но ответила им, что нет, я работаю, это моя скорая.

Потом врач в скорой сказал: "Анна, что с вами? У вас очень бледное лицо". Ночью я сняла протез, и он сказал, что это снова сепсис. Серьезно? Со мной это уже было же, второй раз это произойти не может...

Я впала в кому и пережила клиническую смерть на несколько минут. То состояние, когда будто уходишь в свет, но возвращаешься. Это очень трудно объяснить. Несколько раз я теряла сознание, была в коме, а потом вернулась. Врачи сказали, что не могут этого объяснить.

Вы видели Бога?

Эти воспоминания очень особенные для меня, потому что со мной это уже было раньше. В 24 года я пережила клиническую смерть и вернулась к жизни. Так что это было не впервые. И на этот раз, я могу сказать, что ты чувствуешь себя в покое. Я видела много звезд и чувствовала чье-то присутствие, но не могу сказать, что это Бог. Не могу сказать, что видела чье-то лицо или образ, но я увидела всю свою жизнь.

После этого я будто начинала с кем-то разговаривать, но не знаю с кем. И тогда я говорила, что хочу вернуться с миром в мир. В первый раз, когда ты возвращаешься из смерти, у тебя ощущение, что все не так. Когда ты на небе, ты чувствуешь безграничную любовь и спокойствие. Некоторые вещи хочется оставить навсегда. Я не могу этого объяснить.

Когда я проснулась утром в своей кровати, то плакала четыре часа и чувствовала невероятную свободу. Я вернулась к жизни другой, была совсем другим человеком.

За весь этот период времени, конечно, я не считала, сколько раз беспилотники пролетали на расстоянии 20, 30 или 50 метров от нас. Это адреналин. На передовой мы, конечно, постоянно находимся в состоянии стресса. Мы всегда напряжены.

Однажды вы сказали, что не боитесь бомб, но боитесь, когда люди умирают рядом с вами. Как вы справляетесь с эмоциями, которые возникают после этого?

Последний раз, примерно три дня назад, в соседнем доме очень близко упал "Шахед". Начали стрелять, люди просили о помощи. Самая страшная вещь – это видеть, как кто-то получает ранения или умирает, потому что мы несем большую ответственность за то, чтобы спасти этих людей. Я не медик. Это очень ужасно видеть собратьев или людей, которых ты любишь, и ничего не можешь сделать.

Работаете ли вы с психологом?

Нет, никогда.

По дороге в Херсон вы нашли свою любовь?

Да, я встретила свою любовь два года назад. Он служит в артиллерии. Это была большая история любви.

По моему мнению, журналисты не должны делать меня и мою историю популярными, или что-то подобное. То, что я говорю своим собратьям и другим людям: "Вы становитесь частью истории и, возможно, даете надежду другим попробовать делать то же, а может даже лучше меня". Это то, что мы должны делать, чтобы показать, что все возможно. Продолжать показывать реальность войны, не забывать и вместе бороться за свободу, потому что мы являемся частью этого.