Анна Зубко – бельгийка с украинскими корнями. В 2022 году она на границе с Польшей помогала украинским беженцам, но поняла, что этого мало и начала ездить на передовую в Херсон. Впоследствии Анна подалась на вакансию оператора дронов в 505 батальон морской пехоты.

Женщина родилась с одной ногой, и это не помешало ей присоединиться к армии. Анна дважды была на грани между жизнью и смертью – впала в кому и пережила клиническую смерть. Но это не останавливает женщину в ее цели – защитить Украину. Больше об истории Анны – читайте в интервью 24 Канала.

Как бельгийка присоединилась к морской пехоте?

Вы стали волонтеркой в 2022 году, а затем украинской морской пехотинкой. Могли бы вы рассказать подробнее?

Я начала как волонтер в начале войны, работала со многими фондами и волонтерами со всего мира. Мы начали организовывать много конвоев и доставлять помощь. Первый раз это был груз на 100 тонн. Это было очень много. Потом я была на границе в Польше, чтобы эвакуировать семьи беженцев из Украины, которые пытались выехать в другие страны.

В течение трех месяцев вместе с волонтерами я помогала тысячам семей найти безопасные пути и страны, где они могли бы жить в спокойствии. После этого я начала ездить на передовую в Херсоне. Это были мои первые большие воспоминания о влюбленности в город, и это было очень опасно. И до сих пор опасно. Сейчас мы называем этот город "дроновое сафари". Каждый день было очень трудно из-за большого количества машин, дронов и других опасностей.

Там я встретила 37-ю бригаду и начала помогать им как волонтер. После этого подала заявку на объявление 505 батальона о должности оператора дронов. Я спросила, возможно ли иностранцам вступить в Вооруженные силы Украины. Командование ответило, что это возможно, и они посмотрят. Через три дня я спросила, возможно ли иностранцам с одной ногой вступить в ВСУ. Он ответил, что возможно.

Вы готовились шаг за шагом с протезом?

Да. Мы встретились 7 октября прошлого года в "особый" день. Это был день рождения Владимира Путина. Я подписала годовой контракт за несколько часов. Символично. Мы решили, что это возможно, и я начала подготовку, чтобы стать оператором дронов. На фронте наши позиции очень близко к россиянам – иногда всего 3 – 5 километров. Поэтому могут случиться опасные ситуации, когда надо быстро убегать от россиян.

С моей ногой меня не могли разместить так близко к позициям, потому что в грязи я могла погибнуть сама. Мы обсудили, чем хочу заниматься и что поддерживать. Я сказала, что хочу заниматься логистикой, налаживать контакты с медиа, например с вами, повышать видимость и обеспечивать подразделение автомобилями, генераторами, Starlink, EcoFlow и другим.

Я начала все учить, потому что раньше не знала, что такое EcoFlow или Starlink. Поэтому это не только о сборе средств, но и о понимании позиций и того, что делает моя бригада на всех участках фронта, которые мы защищаем, защищая гражданских и семьи в нашей стране. Мне пришлось много учиться, и я до сих пор говорю, что я не морская пехотинка – я каждый день стараюсь ею быть.

Сегодня вы в Киеве пытаетесь собрать средства. Не могли бы вы кратко объяснить, на что именно?

Да, сейчас на линии фронта очень сложно, поскольку фронт изменился. Раньше речь шла только об артиллерии и бомбардировках. Сейчас ежедневно есть ракеты, дроны, fpv-дроны с оптоволокном, которые уничтожают наши машины и позиции. Не только нашей бригады – такую же проблему имеют многие подразделения.

Не пропустите! Артиллеристы 37-й бригады морской пехоты собирают на антенну Cobra.

Это все очень сложно, и именно по этой причине мы начали работать с роботами "Термит" для эвакуации и поставки боеприпасов и обеспечения позиций. Во-первых, чтобы не подвергать военных риску и, во-вторых, защитить всех нас. Поэтому сейчас нам ежедневно крайне нужны Starlink, EcoFlow, генераторы и термобелье, потому что становится очень холодно.

А как насчет иностранцев, если они хотят помочь вам из-за рубежа? Как они могут это сделать?

Каждый человек за рубежом может помочь. Вы можете самостоятельно собирать средства и отправить Starlink. Это возможно. Есть волонтеры, которые присылают из Германии, Польши и Швеции. Кстати, можно сделать небольшие посылки с одеждой и едой. Я понимаю, что некоторые люди не хотят присылать деньги на дроны, и я это уважаю.

Конечно, некоторые люди хотят помочь, и я говорю – да. Если вы хотите отправить небольшую посылку с одеждой или едой из Германии, Америки или откуда угодно, это возможно. Это можно сделать по почте или через волонтеров в конвое. Мы все доставим прямо на передовую.

Как изменилась ситуация на фронте?

На каком направлении вы находитесь?

Сейчас мы находимся в районе Курахово в Донецкой области, а также продолжаем воевать в Днепропетровской области в районе Новопавловки. Последние два месяца мы были возле Покровска. Это было очень напряженно, потому что ежедневно было 20 дронов. Когда я пошла в туалет, увидела FPV-дрон и поняла, что не хочу погибнуть так. Это было очень страшно. Нам пришлось немного отойти назад.

Как бы вы в целом описали ситуацию на передовой? Меняется ли она за последний год? Становится ли хуже? Особенно на фоне мирных переговоров между Украиной, США и Россией.

Сейчас очень трудно, потому что в Украине существуют два мира. Мир людей и политики, правительства и всего остального, где есть коррупция, но она есть везде. Мы всегда критикуем Киев, но в Бельгии, Франции и других странах также есть коррупция. Поэтому это, конечно, большая проблема, но не только для нас.

Относительно мирного плана от США, то мы в него не верили. Единственное, что мы сейчас видим и с чем должны бороться, это то, что линия фронта ежедневно расширяется. Не хватает людей. У нас не хватает снабжения и боеприпасов. Мы не могли защитить себя.

Так что, ситуация значительно сложнее, чем раньше. Теперь, если пойти, например, в больницу в Запорожье или Днепре, то ежедневно можно увидеть более ста военных с ампутациями из-за мин и дронов. Это уже другой уровень потерь. На передовой очень страшно встречать дроны. Сейчас это одна из самых больших проблем. Мы должны сделать шаги, чтобы остановить господство дронов в небе, в частности закрыть небо над всей страной для защиты гражданских.

Мы должны понимать, что Владимир Путин никогда не остановится. Нам нужно быть сильнее и переходить от слов к реальным действиям. Это не страшно назвать своим именем: это (война России против Украины, – 24 Канал) – геноцид. По моему мнению, если люди этого не видят, не реагируют и ничего не делают, то они становятся на сторону агрессора.

Как иностранке служить в ВСУ?

Вы единственная иностранка в вашей бригаде?

В моей бригаде есть еще британцы. Возможно, несколько, но не много, потому что иностранцам очень сложно вступить в украинскую армию. Кстати, они говорят: "у тебя украинская кровь".

Как вы общаетесь, и как развивалось ваше общение с солдатами и генералами?

Несколько лет назад я начала немного разговаривать на украинском. Ранее, когда была волонтеркой, я шесть месяцев училась украинскому языку в университете во Львове. Для меня это не просто поездка в Украину, чтобы помочь. Я чувствую, что это мое место, что это будет мой дом навсегда.

Я не знала, что имею украинскую кровь от дедушки. Когда я впервые приехала в Украину, то поняла – я должна остаться здесь и ежедневно делать все возможное вместе с моими собратьями и сестрами.

В начале было очень сложно говорить, потому что я много не понимала, но вопрос от командования морской пехоты был в том, что внутри подразделения нужно общаться с собратьями на украинском. Я сказала, что у нас есть переводчик. С Google Translate должно было все получиться. Поэтому в начале я много пользовалась переводчиком на телефоне.

В течение около 6 месяцев в моей бригаде многие солдаты говорили только на украинском, а английским владели единицы. Итак, я слышала украинскую речь постоянно, слушала ее ежедневно и каждый вечер. Теперь я могу разговаривать на украинском, общаться с собратьями по телефону. Иногда они присылают мне 4-минутные голосовые сообщения на украинском на разные темы. Я очень счастлива, что понимаю их. Иногда я не понимаю некоторые слова, но учусь.

Как Анна Зубко узнала об украинских корнях?

Вы несколько лет назад узнали, что ваш дедушка родом из Запорожья. Расскажите, как это было. Возможно, именно поэтому у вас есть эта связь с Украиной, которую вы не можете объяснить?

Я была брошена. Родилась в Польше. Искала свою биологическую семью и нашла ее через 26 лет. И так я нашла маму, папу, брата, сестер. Сейчас у меня 18 братьев и сестер – это невероятно.

В Бельгии меня звали Анна-Катрина Маньет, а потом, когда я приехала в Украину, и мы начали приближаться к Бахмуту и другим местам, ко мне обращались некоторые военные. Они сказали мне: "Анна, тебе следует быть казачкой". Я ответила, что я польская девушка. Они настояли назвать свое настоящее имя. Я объяснила, что знаю его из Польши, потому что нашла свою биологическую семью – Анна-Наталья Каторжина-Зубко.

Они сказали, что это украинское имя. Я ответила, что нет. Я не знала. Они посоветовали спросить маму. Я сказала, что могу это сделать, потому что нашла ее. Она подтвердила, что мой дедушка был украинцем. Он умер, но у меня есть доля украинской и польской крови. Это невероятно.

А когда я поговорила об этом с отцом, то он сказал: "может ты действительно хочешь пойти в армию". Я еще с 6 лет мечтала быть военной. Ежедневно тренировалась, по ночам спала на полу, когда была маленькой, а родители не позволяли.

На полу, чтобы подготовиться к армии?

Да, с шести до восемнадцати лет. Я никому не говорила, но родители в Бельгии всегда замечали моменты, когда я спала на полу. Я хотела быть самой сильной девушкой, заниматься спортом и быть готовой к армии. Когда мне было 18, полковник, сержант и другие хотели взять меня, но по правилам Бельгии с моей ногой это оказалось невозможным.

Вы родились с одной ногой?

Да, я родилась с одной ногой. Возможно, это из-за радиации от Чернобыля, которая попала в Польшу, Беларуси, Румынии и частично в Бельгию, и вызвала проблемы с щитовидной железой и врожденные пороки у многих детей между 1990 и 2000 годами.

Мы чувствуем эту разницу. Украина была частью моей истории, возможно, из-за моей ноги. После того как мама еще и сказала, что мой дедушка был частично украинцем, то я чувствую гордость и поняла, что нашла свое место. Это ощущение, когда ты точно знаешь, чем должен заниматься в жизни, и не сомневаешься в будущем и хочешь остаться здесь навсегда.



Анна Зубко / Инстаграм военной

Чем хочет заниматься в Украине?

Когда вы говорите, что нашли то, чем хотите заниматься всю жизнь, что это – защищать Украину или просто остаться здесь? Какая конечная цель?

Это забавно, потому что когда мне пришлось заключать новый контракт в бригаде, потому что предыдущий закончился, я заключила контракт на 10 лет. Моя главная цель – остаться в армии надолго, потому что это действительно мое место. Мне это нравится, потому что я чувствую, что делаю что-то не только для военных, но и для гражданских. Я очень счастлива, потому что это мое призвание еще с детства. Кстати, это часть моего родового наследства, возможно, в моей крови. Не знаю, как это объяснить.

Трудно думать о завтрашнем дне. Несколько дней назад, всего в 10 километрах от линии фронта, мы сталкивались с дронами и могли погибнуть. Хотя я не планирую ничего на будущее, но после окончания войны, после нашей победы, хочу заниматься разминированием. Я хочу продолжать защищать и оборонять нашу страну, детей, родителей, матерей – всех. Да, у меня всего одна нога, но это не проблема для меня.

Когда я вижу ветеранов, которые возвращаются с ампутированными руками или ногами, я не могу стоять в стороне. Это большая часть моих ценностей. Не думаю, что смогу работать на обычной работе.

Кстати, я считаю, что для разминирования Украины и части территорий может понадобиться около 50 лет. Поэтому после этого нам понадобится много людей, которые будут выполнять определенную работу, чтобы продолжать поддерживать Украину.

Как дважды едва не умерла во время войны?

А сколько раз вы были между жизнью и смертью? И когда вам удавалось выжить, что вы чувствовали после этого?

В начале войны я была на границе и забыла о своем протезе. Обычно человек с ампутацией должен носить протез в день, а на ночь снимать его и делать перерыв на определенное время для отдыха. Это нужно для ноги. Но иногда я не снимала протез по пять дней. Начались осложнения. Уже через месяц каждый день, когда снимала протез, я видела кровь и кожа начала повреждаться.

Это было очень болезненно, поэтому я позвонила отцу в Бельгию. Сказала, что мне страшно из-за этого, но я видела семьи из Мариуполя.

Я помню одну семью. Они пришли ко мне. У них две собаки, двое детей. Они не имели ни сумок, ни одежды, ни вещей. Я спросила, что с ними случилось. Они выходили из дома в Мариуполе, чтобы погулять со своими собаками. И всего через две секунды после этого россияне бомбили здание – все внутри погибли. Они добрались до линии фронта, до границы.

Я сказала отцу, что мои страдания – ничто. Я не могу сосредотачиваться на себе, потому что вижу слишком много страданий. Я должна помогать и продолжать делать свое дело. В моей жизни все в порядке, и я серьезно забываю о себе.

Однажды случилось так, что я упала. Тогда меня забрала скорая в больницу в Польше. Сначала меня не хотели принимать и посоветовали таблетки, но потом врач сказал, что я могу умереть этой ночью. Я подумала, что это точно была шутка, а он объяснил – это сепсис. Я могла умереть ночью или через несколько часов, если ничего не сделать внутривенно.

Меня доставили в центр с украинскими беженцами, но там не было никаких возможностей для реанимации. Мне сказали, если ничего не сделать сейчас, тогда я точно умру. Мне сказали, что не имеют возможности помочь и вернуть меня. Я ответила, что все в порядке.

Всю ночь я была в шаге от септического шока. У меня началась гипотермия. Я впала в кому. Когда утром проснулась, врач замолчал и взял меня за руку. Я спросила, что происходило, – я боролась между жизнью и смертью.

Врач сказал, что теперь нужно отдохнуть и дать себе определенное время. Я сняла протез, потому что из-за инфекции не могла его снова надевать, села в кресло колесное. И когда автобус с беженцами подъехал на стоянку, я взяла рюкзак, положила его на себя в тележку и сказала, чтобы они толкали меня к автобусу.

Я взяла все рюкзаки и продолжила двигаться после той ночи. Для меня это было так. Я не думала о том, что я умирала и выжила. Я была очень благодарна, что жива, но сразу подумала, что должна что-то делать.

Второй раз это было год назад в Краматорске. Я эвакуировала раненых, снова началась инфекция, но я снова проигнорировала это. На скорой меня довезли до больницы, после чего я вернулась в Краматорск. А однажды, когда мы были в больнице, ко мне подошли люди с креслами колесными и сказали, что хотят меня забрать. Я была очень бледная, но ответила им, что нет, я работаю, это моя скорая.

Потом врач в скорой сказал: "Анна, что с вами? У вас очень бледное лицо". Ночью я сняла протез, и он сказал, что это снова сепсис. Серьезно? Со мной это уже было же, второй раз это произойти не может...

Я впала в кому и пережила клиническую смерть на несколько минут. То состояние, когда будто уходишь в свет, но возвращаешься. Это очень трудно объяснить. Несколько раз я теряла сознание, была в коме, а потом вернулась. Врачи сказали, что не могут этого объяснить.

Вы видели Бога?

Эти воспоминания очень особенные для меня, потому что со мной это уже было раньше. В 24 года я пережила клиническую смерть и вернулась к жизни. Так что это было не впервые. И на этот раз, я могу сказать, что ты чувствуешь себя в покое. Я видела много звезд и чувствовала чье-то присутствие, но не могу сказать, что это Бог. Не могу сказать, что видела чье-то лицо или образ, но я увидела всю свою жизнь.

После этого я будто начинала с кем-то разговаривать, но не знаю с кем. И тогда я говорила, что хочу вернуться с миром в мир. В первый раз, когда ты возвращаешься из смерти, у тебя ощущение, что все не так. Когда ты на небе, ты чувствуешь безграничную любовь и спокойствие. Некоторые вещи хочется оставить навсегда. Я не могу этого объяснить.

Когда я проснулась утром в своей кровати, то плакала четыре часа и чувствовала невероятную свободу. Я вернулась к жизни другой, была совсем другим человеком.

За весь этот период времени, конечно, я не считала, сколько раз беспилотники пролетали на расстоянии 20, 30 или 50 метров от нас. Это адреналин. На передовой мы, конечно, постоянно находимся в состоянии стресса. Мы всегда напряжены.

Однажды вы сказали, что не боитесь бомб, но боитесь, когда люди умирают рядом с вами. Как вы справляетесь с эмоциями, которые возникают после этого?

Последний раз, примерно три дня назад, в соседнем доме очень близко упал "Шахед". Начали стрелять, люди просили о помощи. Самая страшная вещь – это видеть, как кто-то получает ранения или умирает, потому что мы несем большую ответственность за то, чтобы спасти этих людей. Я не медик. Это очень ужасно видеть собратьев или людей, которых ты любишь, и ничего не можешь сделать.

Работаете ли вы с психологом?

Нет, никогда.

По дороге в Херсон вы нашли свою любовь?

Да, я встретила свою любовь два года назад. Он служит в артиллерии. Это была большая история любви.

По моему мнению, журналисты не должны делать меня и мою историю популярными, или что-то подобное. То, что я говорю своим собратьям и другим людям: "Вы становитесь частью истории и, возможно, даете надежду другим попробовать делать то же, а может даже лучше меня". Это то, что мы должны делать, чтобы показать, что все возможно. Продолжать показывать реальность войны, не забывать и вместе бороться за свободу, потому что мы являемся частью этого.