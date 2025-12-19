Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными (КШППВ).

Что известно о репатриации тел?

В Коордштабе пояснили, что теперь следственные правоохранительные органы совместно с экспертными учреждениями МВД проведут все необходимые экспертизы и идентификацию репатриированных тел.

Репатриационные мероприятия удалось провести по результатам совместной работы сотрудников Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Объединенного центра при СБ Украины, Вооруженных Сил Украины, МВД Украины, Офиса Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, Секретариата Уполномоченного по обстоятельствам пропавших без вести.

Представители Координационного штаба также выразили благодарность за содействие Международному Комитету Красного Креста.

Отдельная благодарность личному составу Центрального управления ЦИК ГШ ВСУ и Объединенного центра обеспечения мероприятий ГВС Вооруженных Сил Украины,

– говорится в сообщении.

Именно Гражданско-военное сотрудничество осуществляет перевозку репатриированных в определенные государственные специализированные учреждения, организует передачу погибших представителям правоохранительных органов в системе МВД и судебно-медицинской экспертизы в системе Минздрава.