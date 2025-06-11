Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на СБУ.
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Как проходил обмен телами погибших военных
Тела павших воинов удалось вернуть благодаря совместной работе сотрудников Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных при СБУ, Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, ВСУ, МВД, Офиса Уполномоченного по правам человека, Секретариата Уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести, ГСЧС и других структур Сектора безопасности и обороны Украины.
Выражаем благодарность за содействие Международному Комитету Красного Креста. Работаем над тем, чтобы выполнить поручение Президента Украины и реализовать договоренности, достигнутые в Стамбуле!
– добавили в СБУ.
Возвращение тел павших воинов Украины / Фото СБУ
Напомним, что на этот раз среди возвращенных "на щите" защитников есть павшие с:
- Курщины;
- харьковщины;
- Луганщины;
- донетчины;
- запорожья;
- херсонской области.
Возвращение тел павших украинских защитников: смотрите видео
Следователи правоохранительных органов и экспертные учреждения МВД установят личности погибших в кратчайшие сроки.