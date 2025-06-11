Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

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Что известно о репатриации тел 11 июня

По результатам проведенных репатриационных мероприятий в Украину вернули тела 1212 павших защитников. Среди них есть защитники с Курщины; Харьковщины; Луганщины; Донетчины; Запорожской области; Херсонщины.

Репатриация тел состоялась / фото Коордштаба

Павших военных удалось вернуть по результатам совместной работы сотрудников Координационного штаба, Объединенного центра при СБУ, ВСУ, МВД, Офиса омбудсмена, Секретариата Уполномоченного по вопросам лиц пропавших без вести, ГСЧС, других структур. В Коордштабе поблагодарили за содействие Международному Комитету Красного Креста.

Отдельная благодарность личному составу Вооруженных Сил Украины, который осуществляет перевозки репатриированных павших Героев в определенные государственные специализированные учреждения, организует передачу погибших представителям правоохранительных органов в системе МВД и судебно-медицинской экспертизы в системе Минздрава,

– указали в штабе.

Личности погибших обещают установить в кратчайшие сроки. Заниматься этим будут следователи правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД.

Обратите внимание, что во вторник, 10 июня, состоялся первый этап возвращения из российского плена наших тяжелораненых и раненых воинов. Следующий этап состоится уже вскоре.