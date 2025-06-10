Заместитель председателя Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Андрей Юсов в эфире телемарафона отреагировал на очередную ложь России, сообщает 24 Канал.

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Россия давит и манипулирует относительно обменов

Юсов отметил, что есть официальные заявления Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, генерала Буданова, а также министра обороны Умерова.

"Украина борется за возвращение каждого и каждой. В том числе за возвращение наших павших защитников", – подчеркнул он.

Еще на прошлой неделе Россия получила всю необходимую информацию о продолжении проведения репатриационных мероприятий.

На этой неделе они должны начаться. А все остальное – это манипуляция и давление на Украину, на украинскую переговорную группу, давление на украинское общество. И как мы видим, давление, которое не работает,

– отметил заместитель председателя Коордштаба.

Речь идет о новом обмене военнопленными, первый этап которого провели 9 июня.

Юсов отметил, что Украина четко придерживается договоренностей в Стамбуле и стремится к обмену всех на всех.