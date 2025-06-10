Заступник голови Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов в етері телемарафону відреагував на чергову брехню Росії, повідомляє 24 Канал.

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Росія тисне та маніпулює щодо обмінів

Юсов зауважив, що є офіційні заяви Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, генерала Буданова, а також міністра оборони Умєрова.

"Україна бореться за повернення кожного і кожної. В тому числі за повернення наших полеглих захисників", – наголосив він.

Ще минулого тижня Росія отримала усю необхідну інформацію щодо продовження проведення репатріаційних заходів.

Цього тижня вони мають розпочатися. А все інше – це маніпуляція і тиск на Україну, на українську переговорну групу, тиск на українське суспільство. І як ми бачимо, тиск, який не працює,

– зауважив заступник голови Коордштабу.

Йдеться про новий обмін військовополоненими, перший етап якого провели 9 червня.

Юсов наголосив, що Україна чітко дотримується домовленостей в Стамбулі і прагне обміну всіх на всіх.