Повідомляє 24 Канал з посиланням на заступника голови Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрія Юсова в етері телемарафону.

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Що відомо про наступні етапи обміну

Юсов зазначив, що про точну кількість етапів нового великого обміну можна буде сказати лише після його завершення.

Це складний жилий процес і зараз зокрема продовжується переговорний процес, тому побачимо. Результати будуть,

– заявив Юсов.

Він додав, що вже найближчим часом варто очікувати додаткових новин щодо нового етапу обміну полоненими.

Крім того, за словами Юсова, Україна прогне обміну "всіх на всіх" у певних категоріях. Наразі мовиться про важкохворих, важкопоранених та полонених молодших за 25 років.

Нагадаємо, кількість повернутих з полону не розголошується. У Координаційному штабі зауважили, що остаточні цифри звільнених будуть оголошені після завершення обмінного процесу.