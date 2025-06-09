Вдень президент Зеленський повідомив, що 9 червня розпочався обмін, який триватиме в декілька етапів ще найближчими днями, передає 24 Канал.

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Кого повернули

Глава держави не назвав конкретну кількість захисників, яких вдалося повернути у межах першого етапу обміну. Він уточнив, що серед звільнених – поранені та важкопоранені, а також молодші 25 років.

Процес доволі складний, багато чутливих деталей, перемовини тривають фактично щодня. Розраховуємо, що будуть повністю реалізовані домовленості щодо гуманітарних питань, досягнуті в межах зустрічі в Стамбулі,

– йдеться у повідомленні політика.

Наші вдома / Фото телеграм президента

Тим часом Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розповів, що серед звільнених сьогодні – молоді українці до 25 років, переважно 2000 років народження. Це воїни ЗСУ, ДПСУ, НГУ, ТРО. Також є повернуті Захисники Морської піхоти України, Десантно-штурмових військ.

Переважна більшість із повернутих перебувала у неволі з 2022 року, є ті, хто потрапив у полон у перші дні повномасштабного вторгнення.

До слова, у ГУР пояснили, що з міркувань безпеки операції остаточні цифри звільнених будуть оприлюднені після завершення обмінного процесу.