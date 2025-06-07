Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Читайте також Умєров і Буданов провели нараду щодо майбутніх обмінів полоненими з Росією

Як росіяни маніпулюють щодо обміну

Владімір Мединський заявив, що російська сторона нібито ще вчора доставила 1212 тіл загиблих українських військових в район обміну, решта тіл з 6000 ще прямує до місця. Також росіяни нібито передали Україні перший список з 640 поранених, важкохворих і молодих полонених, щоб почати обмін.

Однак, за його словами, українська сторона "несподівано перенесла на невизначений термін і приймання тіл, і обмін військовополоненими". Зазначається, що група українських перемовників нібито навіть не прибула на місце обміну.

У Координаційному штабі стверджують, що заяви представників держави-агресорки про начебто початок повернення тіл або репатріаційних заходів за результатами домовленостей у Стамбулі не відповідають дійсності.

Наразі триває підготовка до обміну важкохворих, важкопоранених, молоді та повернення тіл полеглих захисників.

Будь-які односторонні заяви або дії представників держави-агресорки є лише черговою маніпуляцією стосовно чутливої та важливої теми репатріації тіл наших Захисників,

– йдеться в заяві.

Як повідомляють джерела "РБК-Україна", росіяни намагаються тиснути на переговорну групу. Співрозмовник видання також наголосив, що обмін готується, а будь-які подробиці можуть сильно вплинути на це чутливе питання.

Нагадаємо, під час другого раунду переговорів у Стамбулі, який відбувся 2 червня, Україна та Росія домовилися про обмін 6000 на 6000 тіл загиблих військових, а також обмін поранених, важкохворих та молодих військовополонених.