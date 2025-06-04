А також правильної підготовки до обміну. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на брифінг президента.

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Що заявив Зеленський про обмін тілами з Росією

За словами українського глави держави, у російських документах вказано, що вони ідентифікували лише 15% або 20% із шести тисяч тіл загиблих, яких можуть передати в рамках нового етапу обміну.

Тому так і домовилися, що підготуємо все правильно, щоб була чітка ідентифікація, бо ми не жартуємо з нашими військовими та нашими полеглими. Це дуже важливо, щоб ми отримали тіла українців, а не росіян, яких вони хочуть позбавитися, бо в нас уже був прецедент,

– каже Зеленський.

Він також додає, що підготовка до обміну тілами військових почнеться після завершення обміну полоненими.

До слова, 4 червня міністр оборони України Рустем Умєров разом з очільником Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Кирилом Будановим провели нараду щодо майбутніх обмінів полоненими з Росією.

Під час неї обговорили кроки для повернення важкохворих і тяжко поранених бійців, а також репатріації тіл полеглих воїнів.