Зокрема, вони обговорили ситуацію на фронті та необхідність посилення підтримки України у сфері протиповітряної оборони. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на очільника ОП.

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Що відомо про зустріч Єрмака та Рубіо

Окрім того, під час розмови Рубіо та Єрмак поділилися думками про зустрічі з росіянами у Стамбулі, подальший хід перемовин, майбутній обмін полоненими й важливість повернення всіх заручників та викрадених агресором дітей.

Підкреслив, що Україна зробила все можливе для досягнення миру, згодна на припинення вогню, але Росія проти, тому потрібні додаткові санкції. Домовилися координувати подальші дії,

– зазначив керівник ОПУ.

Нагадаємо, напередодні, 3 червня, Єрмак і Свириденко зустрілися зі спецпредставником Трампа Кітом Келлогом. Обговорювали також ситуацію на фронті, санкції проти Росії, оборонну допомогу Україні та питання викрадених дітей.